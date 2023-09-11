Программа в двух вечерах прозвучит в исполнении хора, солистов musicAeterna и приглашенных актрис драматического театра Варвары Павловой, Аллы Казаковой, Анны Будановой и Ольги Баландиной. Кульминацией действа станет аудиозапись знаменитого стихотворения «Фуга смерти», которое читает сам Целан — один из самых трагических немецкоязычных поэтов послевоенного периода, который не сразу был понят современниками.
С проекта «Церемония памяти Пауля Целана» начался цикл спецпроектов-посвящений Дома Радио крупным поэтам, музыкантам и культурным деятелям прошлого. В 2020 году к 100-летию со дня рождения Пауля Целана (1920–1970) ведущие современные композиторы — Сергей Невский, Владимир Раннев, Борис Филановский, Экторас Тартанис, резиденты Дома Радио Алексей Ретинский и Андреас Мустукис, а также Теодор Курентзис и Вангелино Курентзис — создали ряд камерных сочинений на избранные стихи поэта. В рамках проекта новая музыка на немецкие тексты Целана сочетается с чтением его стихов в русском переводе, а специальная работа со светом и пространством превращает концерт в перформанс.
По словам переводчицы Целана Ольги Седаковой, глаголов в его поэзии намного больше, чем существительных, и каждое его стихотворение — это жест навстречу идеальному собеседнику. Такими собеседниками поэта выступили композиторы. «В пространство их общего разговора вошло несколько веков истории музыки — от ссылок на барочные арии-lamento до критики большой оперы, от аллюзий на баховские кантаты до авангардных техник расширенного вокала, от опоры на квази-романтический мелодизм до полупения-полуразговора», — рассказали «Собака.ru» в Доме Радио.
О творчестве Пауля Целана:
Один из самых трагических немецкоязычных поэтов послевоенного периода, Пауль Целан не сразу был понят современниками, однако его творчество оказало громадное влияние на всю европейскую поэзию второй половины XX века. Свободный ритм, фрагментарность, рваный синтаксис, плотность и образная перегруженность его текстов словно требуют расшифровки, ключа, который читателю требуется искать. Целан утверждал, что никакого герметизма и никаких шифров в его творениях нет: «Стихотворение тянется к Другому. Оно нуждается в этом Другом, нуждается в собеседнике. Оно разыскивает его, чтобы, обращаясь к нему, выговорить себя».
Спецпроект «Посвящение Паулю Целану» пройдет 16 и 17 сентября в Доме Радио. Подробности можно найти здесь.
12+
Комментарии (0)