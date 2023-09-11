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О творчестве Пауля Целана:

Один из самых трагических немецкоязычных поэтов послевоенного периода, Пауль Целан не сразу был понят современниками, однако его творчество оказало громадное влияние на всю европейскую поэзию второй половины XX века. Свободный ритм, фрагментарность, рваный синтаксис, плотность и образная перегруженность его текстов словно требуют расшифровки, ключа, который читателю требуется искать. Целан утверждал, что никакого герметизма и никаких шифров в его творениях нет: «Стихотворение тянется к Другому. Оно нуждается в этом Другом, нуждается в собеседнике. Оно разыскивает его, чтобы, обращаясь к нему, выговорить себя».