Мариинский театр объявил месяц Дмитрия Шостаковича — с оперными спектаклями и всеми симфониями композитора

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, одним из главных событий месяца Дмитрия Шостаковича, приуроченного ко дню рождения композитора, станет цикл «Все симфонии Шостаковича» в исполнении Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. Всего запланировано восемь концертов — старт музыкальной программе будет дан уже 10 сентября, а завершится она в день рождения композитора, 25 сентября. Все 15 симфоний Шостаковича прозвучат в последовательном порядке.

16 сентября на сцену выйдет виолончелист Александр Рамм — обладатель II премии и серебряной медали Международного конкурса имени Чайковского (2015). Вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра он исполнит Первый концерт для виолончели с оркестром Шостаковича. 18 сентября программу из Восьмой и Девятой симфоний композитора дополнит его Второй концерт для скрипки с оркестром. Солист — обладатель III премии и бронзовой медали XVII Международного конкурса имени Чайковского Даниил Коган.

24 сентября, помимо Двенадцатой и Тринадцатой симфоний Шостаковича, в Мариинском театре исполнят Второй концерт для виолончели с оркестром. Солистка — Мария Зайцева, обладательница II премии и серебряной медали XVII Международного конкурса имени Чайковского. На завершающем цикл концерте 25 сентября кроме Четырнадцатой и Пятнадцатой симфоний Шостановича прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром. Солист — молодой пианист Абисал Гергиев.