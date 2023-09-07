Мариинский театр покажет «Триптих» Пуччини к 105-летию со дня мировой премьеры

Впервые одноактные оперы «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки» были представлен 14 декабря 1918 года в нью-йоркской Метрополитен-опере. В Советском Союзе исполнялись лишь первая и третья оперы — «Сестра Анжелика» была запрещена к показу из-за религиозных мотивов в сюжете. Уже российская премьера «Триптиха» состоялась 20 лет назад — в Мариинском театре.
«Плащ»
20 лет назад Мариинский стал первым в России театром, поставившим пуччиниевскую триаду целиком — в 2003 году спектакль представила итальянская команда во главе с режиссером-постановщиком Вальтером Ле Моли. Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском, в своей работе он обращался не только к сюжетам опер, но и историческому контексту, в котором сочинения были созданы. «Так получилась лаконичная постановка, в которой холодная сценография подчеркивает яркую эмоциональность пуччиниевской музыки, в полной мере отражая сюжетные контрасты, задуманные композитором», — отметили в театре.
«Сестра Анжелика»
О «Триптихе» Пуччини:
Пуччини писал «Триптих» в 1916, 1917 и 1918 году, когда шла Первая мировая война. Война, изменившая и литературу, и музыку, и живопись. Это ощущается в опере. Пуччини создает свои произведения на современные либретто. Стилистика «Плаща» близка Стриндбергу, Чехову, времени, когда закончилась эпоха героев. «Сестра Анжелика» распадается на импрессионистические вспышки, так что теряется ощущение реальности. «Джанни Скикки», вопреки напрашивающимся сопоставлениям с оперой-буффа, — совсем не смешное и очень жестокое произведение. «Триптих» отражает горький взгляд Пуччини на жизнь — взгляд уже не мечтателя, как было в «Богеме». Все пронизано ощущением, что в человеческих жизнях, взглядах что-то преломилось и мир уже никогда не будет таким, каким был когда-то до войны.
«Джанни Скикки»
В последнее время «Сестру Анжелику» и «Джанни Скикки» в Мариинском театре можно было увидеть на сцене Концертного зала в формате диптиха, однако к юбилейной дате было принято решение показать все части знаменитого «Триптиха» на исторической сцене театра. 12 сентября в главных партиях выступят Татьяна Павловская, Нажмиддин Мавлянов, Алексей Марков, Надежда Сердюк, Оксана Шилова, Екатерина Крапивина, Анна Денисова, Павел Янковский, Екатерина Савинкова, Станислав Леонтьев, Анна Кикнадзе и Михаил Колелишвили.
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