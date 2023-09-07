Мариинский театр покажет «Триптих» Пуччини к 105-летию со дня мировой премьеры

Вальтер Ле Моли

О «Триптихе» Пуччини:

Пуччини писал «Триптих» в 1916, 1917 и 1918 году, когда шла Первая мировая война. Война, изменившая и литературу, и музыку, и живопись. Это ощущается в опере. Пуччини создает свои произведения на современные либретто. Стилистика «Плаща» близка Стриндбергу, Чехову, времени, когда закончилась эпоха героев. «Сестра Анжелика» распадается на импрессионистические вспышки, так что теряется ощущение реальности. «Джанни Скикки», вопреки напрашивающимся сопоставлениям с оперой-буффа, — совсем не смешное и очень жестокое произведение. «Триптих» отражает горький взгляд Пуччини на жизнь — взгляд уже не мечтателя, как было в «Богеме». Все пронизано ощущением, что в человеческих жизнях, взглядах что-то преломилось и мир уже никогда не будет таким, каким был когда-то до войны.