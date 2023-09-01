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В Петербурге стартовал «Саммер мьюзик викенд» — фестиваль независимой музыки при участии групп «Автоспорт» и «Деревянные киты»

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Три дня, три площадки и музыка самых разных жанров — от электроники и шугейза до эмо, инди и дрим-попа. Рассказываем о том, каким будет фестиваль в этом году.

Изображение предоставлено организаторами фестиваля
Изображение предоставлено организаторами фестиваля

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, в рамках «Саммер мьюзик викенд» заявлены выступления более 20 групп из разных городов, многие — сыграют в Петербурге впервые. Нескольких хэдлайнеров привозят совсем издалека — это будут их первые лайвы в этом году.

1 и 2 сентября фестиваль примут бары «Дюны» и «Усы на пене», 3 сентября — клуб «Ласточка». В лайн-апе группы «Автоспорт», «Деревянные киты», Cruel Tie, «Пекинский велосипед», Faience Knife, «Конъюнктура», Юра Аристов, «Сизрс», «Кауч серфинг», Marto, Dorothysays, «Архитектурный оркестр благодетели», «Метеорит 2025», Vovkapopka, «Колдуны», «Ессентуки», «Мелисса», «Ленивый боб», Xrustalic, «Цветы детей», «Нежный призрак» и Богдан Лоуфай.

«Саммер мьюзик викенд» — ежегодный и крупнейший фестиваль независимой музыки в Петербурге. Появившись в 2021 году под другим названием и обретя свое имя в 2022-м, он третий год объединяет главные музыкальные открытия и признанных представителей независимой сцены.

Задача организаторов — познакомить слушателя с представителями независимой сцены. «Выразить то, что у тебя на душе и сделать это так как тебе хочется — важнее, чем возможная популярность. Так работают независимые артисты. Мы помогаем им встретить своего слушателя», — отмечают они.

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