Фестиваль-дискотека «Ночь любви» пройдет сразу на трех площадках в «Севкабель Порту» и в пространстве «Брусницын»

Днем с 15.00 до 23.00 в социальном кластере «Нормальное место» в «Севкабель Порту» организуют бьюти-коворкинг и бьюти-отдел: визажисты, парикмахеры и продавцы диско-нарядов и украшений помогут всем желающим создать на «Ночь Любви» оригинальный образ.

Вечерняя программа начнется в «Мачтах» в «Севкабель Порту». Диджей-сеты, два живых выступления и музыкальный джем, киноклуб Kiwi, который покажет короткометражки и клипы про Петербург.

Сцену чиллаут установят в мультимедийном пространстве «Люмион», в квартале «Брусницын»: пол и стены четырехсотметрового пространства состоят из проекционных интерактивных полотен, что позволит транслировать космические явления вперемешку с видами Петербурга под аккомпанемент из эмбиант-лайвов и диджей сетов, построенных на глубокой мелодичной медленной музыке.

С 23.00 до 6.00 утра на главной сцене на крыше Roof Place будет звучать поп и рок-музыка от девяностых и нулевых до современной сцены — песни, проверенные временем и более чем шестьюдесятью дискотеками «Дикого Диско» в разных городах и странах.

Также на главной сцене: хор, живое исполнение джаз-бэндом поп-хитов, танцевальные перформансы и выступления.

На четвертой сцене под названием «Альтернативный танцпол», там же, в Roof Place, можно будет услышать трехчасовое выступление диджеев музыкального объединения Itallika, известного нарядными вечеринками диско и итало-диско, там же трехчасовой блок электронной музыки от нескольких диджеев и один электролайв.

Фестиваль-дискотека «Ночь любви» пройдет в «Севкабель Порту» и в пространстве «Брусницын» 26 августа. Подробнее о билетах и лайн-апе можно узнать тут.

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