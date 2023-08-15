Лауреаты престижного конкурса имени Чайковского выступят в Мариинском театре

Цикл мероприятий открывает концерт золотых медалистов конкурса имени Чайковского. 3 сентября в 11:00 на новой сцене Мариинского театра выступят Сергей Давыдченко (фортепиано, I премия), Зинаида Царенко (меццо-сопрано, Гран-при), Семен Саломатников (труба, I премия) и София Виланд (флейта, I премия). За дирижерским пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.

В программе вечера — второй концерт для фортепиано с оркестром Прокофьева, две арии Далилы из оперы «Самсон и Далила» Сен-Санса, концерт для трубы с оркестром Щедрина и блестящая фантазия на темы из оперы Бизе «Кармен» для флейты с оркестром Борна.

Второй концерт цикла пройдет также 3 сентября, но уже в 19:00. На сцену Концертного зала выйдут Энджел Станислав Вонг (фортепиано, II премия), Даниил Коган (скрипка, III премия), Елена Таросян (скрипка, III премия), Иин Цзян (скрипка, IV премия), Валентин Малинин (фортепиано, II премия) и Игорь Морозов (тенор, IV премия).

Также вечера пройдут 9, 11 и 13 сентября в Концертном зале вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра.

Все мероприятия цикла входят в первый абонемент нового сезона «Чайковский в Мариинском», объединивший оперы композитора и события при участии лауреатов XVII Международного конкурса имени Чайковского.