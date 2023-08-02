«С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер. Выражаем глубокие и искренние соболезнования друзьям и близким Александра Наумовича», — сообщили в Союзе композиторов Петербурга. О месте и времени прощания будет сообщено позже.

Александр Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде. В 1950 году окончил окончил музыкальную школу по классу скрипки, а в 1956 году — Ленинградский электротехнический институт (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет), во время обучения в котором занимался на семинарах самодеятельных композиторов Ленинграда по классу Иосифа Пустыльника и писал музыку к студенческим спектаклям. С 1958 года стал профессиональным композитором.

За свою жизнь Колкер написал свыше 100 песен, в том числе «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия», «Качает, качает…», «Стоят девчонки», «Опять плывут куда-то корабли», «Весенний Ленинград», «Красивые слова», «Ночной трамвай», «Рябина», «Танцуем пока танцуется» и других.

В качестве кинокомпозитора Колкер выступил более 20 раз, написав музыку к фильмам «Личная жизнь Кузяева Валентина» Ильи Авербаха и Игоря Масленникова, «Хроника пикирующего бомбардировщика» и «Трое в лодке, не считая собаки» Наума Бирмана, «Уходя — уходи» и «Путешествие в другой город» Виктора Трегубовича, «Последние дни Помпеи» Иосифа Шапиро и другим.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Александра Наумовича Колкера.