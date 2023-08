Теодор Курентзис и Алексей Ретинский составили саунтреки-плейлисты к картинам Моне, Матисса и Пикассо

Выставка «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством» — масштабный проект Пушкинского музея, демонстрирующий разнообразие и многогранность художественной жизни Европы и России во второй половине XIX — начале XX столетия. В экспозиции, которая занимает все три этажа Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, представлены работы Клода Моне, Огюста Ренуара, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо, а также русских художников Ильи Репина, Валентина Серова, Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Казимира Малевича и других.

В рамках проекта «Музыкальное измерение» дирижер Теодор Курентзис и резиденты musicAeterna составляют плейлисты, которые, как отмечают в Пушкинском, позволяют «глубже погрузиться в контекст выставок и устроить свою персональную медитацию наедине с искусством».

Так, саундтрек Курентзиса к картине Клода Моне «Бульвар Капцуинок в Париже» включает в себя сочинение Мортона Фельдмана In Search of an Orchestration, а музыкальное сопровождение к картине «Париж утром» Константина Коровина, составленное резидентом Дома Радио Алексеем Ретинским — Концерт для скрипки с оркестром авторства венгерского и австрийского композитора Дьёрдя Лигети.