Теодор Курентзис и Алексей Ретинский составили саунтреки-плейлисты к картинам Моне, Матисса и Пикассо

Это междисциплинарный проект «Музыкальное измерение», запущенный к выставке «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством» в Пушкинском музее. В его рамках изобразительное искусство встречается с музыкальным — как в стенах музея, так и вне его.
Выставка «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством» — масштабный проект Пушкинского музея, демонстрирующий разнообразие и многогранность художественной жизни Европы и России во второй половине XIX — начале XX столетия. В экспозиции, которая занимает все три этажа Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, представлены работы Клода Моне, Огюста Ренуара, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо, а также русских художников Ильи Репина, Валентина Серова, Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Казимира Малевича и других.
В рамках проекта «Музыкальное измерение» дирижер Теодор Курентзис и резиденты musicAeterna составляют плейлисты, которые, как отмечают в Пушкинском, позволяют «глубже погрузиться в контекст выставок и устроить свою персональную медитацию наедине с искусством».
Так, саундтрек Курентзиса к картине Клода Моне «Бульвар Капцуинок в Париже» включает в себя сочинение Мортона Фельдмана In Search of an Orchestration, а музыкальное сопровождение к картине «Париж утром» Константина Коровина, составленное резидентом Дома Радио Алексеем Ретинским — Концерт для скрипки с оркестром авторства венгерского и австрийского композитора Дьёрдя Лигети.
Клод Моне, "Бульвар Капцуинок в Париже". 1873 год. Собрание ГМИИ имени А.С. Пушкина
Константин Коровин, "Париж утром". 1906 год. Собрание Государственной Третьяковской галереи
О проекте «Музыкальное измерение»:
Саундтреки, составленные Теодором Курентзисом и Алексеем Ретинским к выпуску «Музыкального измерения», не только передают их ощущения от представленных проекте пар картин русских и западных живописцев, но и обращаются к одному из направлений выставки — идее диалога. Музыка в проекте помогает отразить сходство технических и фактурных принципов, отличающее каждую живописную пару. Таким образом, пары картин и подобранные к ним музыкальные произведения представляют собой полноценный «разговор» между визуальным и аудиальным, основная тема которого — взаимпопроникаемость различных видов искусства и взаимовлияния всевозможных художественных течений.
Выставка «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством» открыта в Пушкинском музее до 24 сентября 2023 года. Проект «Музыкальное измерение» и саундтреки, составленные для него, доступен по ссылке.
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