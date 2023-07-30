Амнистия: Канье Уэста разблокировали в Twitter

Социальная сеть с новым названием X восстановила доступ к аккаунту популярного рэпера. Но руководство все равно наложило несколько ограничений на деятельность в Twitter.
Рэпер не сможет монетизировать аккаунт, а рядом с его постами не будет появляться реклама. Аккаунт восстановили после того, как артист пообещал, что не будет распространять в соцсети антисемитские и другие неподобающие высказывания. Об этом пишет The Wall Street Journal.
На момент публикации заметки в аккаунте Уэста не появилось новых сообщений. Сам рэпер и его представители не комментировали решение компании.
Напомним, что аккаунт Канье Уэста в Twitter заблокировали в октябре прошлого года за антисемитские посты.
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