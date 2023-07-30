Амнистия: Канье Уэста разблокировали в Twitter

Рэпер не сможет монетизировать аккаунт, а рядом с его постами не будет появляться реклама. Аккаунт восстановили после того, как артист пообещал, что не будет распространять в соцсети антисемитские и другие неподобающие высказывания. Об этом пишет The Wall Street Journal.

На момент публикации заметки в аккаунте Уэста не появилось новых сообщений. Сам рэпер и его представители не комментировали решение компании.

Напомним, что аккаунт Канье Уэста в Twitter заблокировали в октябре прошлого года за антисемитские посты.