Кольцо-корона рэпера Тупака ушло с молотка за рекордные 1,02 млн долларов

Оно стало самым дорогим связанным с хип-хопом предметом, когда-либо проданном на аукционе — его финальная стоимость оказалась в три раза выше оценочной. «Свободная и чистая собственность Тупака редко появляется на рынке в любой категории. Насколько нам известно, это единственное украшение, принадлежавшее ему, которое имеет прямое подтверждение оригинальности, и, конечно, единственное украшение, созданное им, которое было выставлено на продажу», — отмечают в Sotheby’s.
Кольцо "Корона" из золота, рубинов и бриллиантов, разработанное и заказанное Тупаком Шакуром в 1996 году
В 1996 году 25-летний Тупак Шакур был готов вступить в новый этап своей карьеры. Выйдя из заключения и подписав печально известный контракт с Death Row Records, Тупак провел первую половину того года, разрабатывая стратегию расширения своей творческой империи. Запустив свой медиа-конгломерат Euphanasia Incorporated, рэпер изменил свой имидж, перейдя на руководящую роль в музыке, разработав стратегию сценарных проектов и посвятив себя заботе об обществе через программы Euphanasia по работе с молодежью.
К 1996 году Тупак не только чувствовал себя готовым к борьбе с миром, он был готов его завоевать. Эстетические правила хип-хоп культуры ясны: есть только один способ отметить свое вступление в новую фазу жизни — приобрести новую побрякушку. В течение нескольких месяцев Тупак разрабатывает не только логотип Euphanasia Incorporated, но и два отдельных ювелирных изделия: первое — его печально известный медальон Euphanasia, второе — кольцо-корона.
Золотое кольцо-корона Тупака с рубинами-кабошонами и бриллиантами паве весом 10 каратов — это, как отмечают в Sotheby’s, «творение его воображения, созданное по индивидуальному заказу и доведенное до совершенства». Тупак смоделировал свой дизайн по образцу корон средневековых королей Европы в «акте самокоронации» — праздновании выживания в течение бурного года в своей неспокойной жизни. На золотой ленте, инкрустированной бриллиантами, расположена сама корона: золотой циркуль, усыпанный тремя самыми крупными драгоценными камнями во всем изделии — центральным рубином-кабошоном и двумя бриллиантами огранки «паве». На циркуль нанизаны 16 лучей уменьшающейся высоты, а пять самых высоких увенчаны круглыми рубинами-кабошонами в золотой оправе. Внутри циркуль имеет 6-конечную «арку» и увенчан «шаром» из рубина кабошон — это традиционные элементы европейского дизайна, которые характеризуют эту корону как специфическое коронационное украшение.
О кольце-короне Тупака:
Выбор Тупаком рубина в качестве основного драгоценного камня является продолжением этой королевской истории, поскольку в нашем культурном воображении рубин уже давно символически связан с образами монархии и богатства. Впервые названный на древнем санскрите «королем драгоценных камней», рубин с тех пор носили воинственные племена для защиты, королевские особы для демонстрации богатства, для исцеления и на удачу. Для короля хип-хопа, названного в честь революционного лидера перуанского коренного населения Тупака Амару II, рубин стал идеальным главным камнем.
На внешней стороне кольца, обращенной к ладони, нетипичным образом выгравирована надпись: «Pac & Dada 1996», отсылающая к его недавней сказочной помолвке с возлюбленной Кидадой Джонс. Сегодня при осмотре кольца можно заметить, что именно эта надпись имеет самые сильные следы износа — по иронии судьбы, самые сильные потертости стерли имя покойного иконы, практически затерев «Pac» обратно в золото.
Комментарии (0)