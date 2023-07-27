Кольцо-корона рэпера Тупака ушло с молотка за рекордные 1,02 млн долларов

В 1996 году 25-летний Тупак Шакур был готов вступить в новый этап своей карьеры. Выйдя из заключения и подписав печально известный контракт с Death Row Records, Тупак провел первую половину того года, разрабатывая стратегию расширения своей творческой империи. Запустив свой медиа-конгломерат Euphanasia Incorporated, рэпер изменил свой имидж, перейдя на руководящую роль в музыке, разработав стратегию сценарных проектов и посвятив себя заботе об обществе через программы Euphanasia по работе с молодежью.

К 1996 году Тупак не только чувствовал себя готовым к борьбе с миром, он был готов его завоевать. Эстетические правила хип-хоп культуры ясны: есть только один способ отметить свое вступление в новую фазу жизни — приобрести новую побрякушку. В течение нескольких месяцев Тупак разрабатывает не только логотип Euphanasia Incorporated, но и два отдельных ювелирных изделия: первое — его печально известный медальон Euphanasia, второе — кольцо-корона.