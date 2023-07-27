Тося Чайкина, Меджикул и Zventa Sventana выступят на фестивале «Ленинградские мосты»-2023

25 августа в рамках фестиваля «Ленинградские мосты» выступит проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева Zventa Sventana, группа «Братья Грим», Settlers, музыкант и автор песен Минаева, музыкальный коллектив из города Йошкар-Ола «Манго Буст», SHUBA Leontieva и Komplimenter. 26 августа на сцену выйдут ВИА «Пролетарское Танго», группа диско-хитов «Меджикул», Mussorgsky Jazz Orchestra, «Диктофон» и «Черчиль». Закроют фестиваль Тося Чайкина, группа «Базар», UBEL, Тони Карапетян и OЛOVO — их выступления пройдут 27 августа.

Помимо выступления артистов, программа фестиваля включает образовательную часть и креативные коллаборации, о которых будет объявлено позднее — вместе с полным лайн-апом.