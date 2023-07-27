В Шереметевском дворце пройдет VIII этнический фестиваль «Музыки мира»

Как рассказали «Собака.ru» в Музее театрального и музыкального искусства, который организует фестиваль, традиционно в программе «Музыки мира» концерты-марафоны под открытым небом, экскурсии по коллекции музыкальных инструментов Музея музыки и творческие встречи с музыкантами и мастерами музыкальных инструментов. Хедлайнером фестиваля в этом году станет музыкальный проект Kardeş Türküler, в репертуаре которого народные песни Анатолии, Фракии, Месопотамии, исполняемые на языках оригинала.

С новой программой выступит Нарек Геворгян — его проект NAREK в стиле этно-фьюжн, в основе которого лежит армянская народная музыка, можно было услышать на фестивале в прошлом году. Микс эмбиента с традиционным горловым пением и аутентичным звучанием инструментов ручной работы, кантеле и тальхарпы, сыграет коллектив Nytt Land из Омска. Экспериментальный этно-экстрим Ива Нова исполнит музыку на славянских мотивах, сочетающую в себе техно-ритмы и авангардные шумовые эффекты.

Автор музыки к фильмам «Атлантида Русского Севера» и «Сказки о маме», один из корифеев российской фолктроник-сцены Marat Taturas выступит на фестивале со своим новым проектом Y.U.R.T.A, в состав которого вошли заслуженные артисты республики Башкортостан Зилия Бахтиева (вокал) и Залия Ганиатуллина (кыл кубыз). Они исполнят народные песни и башкирские мелодии в стильных электронных обработках. Тывинский мастер горлового пения Алексей Ховалыга споет и сыграет на традиционных национальных инструментах — игиле, бызаанчы, шооре, демир-хомусе, дошпулдууре, морин-хууре.

Группа VERI из Петрозаводска исполнит «новую музыку карельских болот» — атмосферный электронно-акустический фьюжн. Коллектив «Сбитень» представит звуковое сочетание электробузуки с вокалом — русский народный блюз. А этнo-электронный DJ-проект из Татарстана от саунд-продюсеров Артура Замалетдинова и Владимира Федорова ABIEM Project исполнит музыку, сочетающую в себе народные и авторские мелодии, динамичную игру на барабанах и духовых национальных инструментах и современные направления клубной музыки psy trance, slap house, progressive house и deep house.

VIII этнический фестиваль «Музыки мира» пройдет 5 и 6 августа на территории парадного двора Шереметевского дворца, набережная реки Фонтанки, 34.

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