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В Петербурге пройдет премьера оперы Джейка Хэгги «Двое оставшихся». Произведение поставили в России впервые

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Спектакль американо-российского режиссера, преподавателя Консерватории Цинциннати и главрежа театра «Другая опера» Дарьи Жолнеровой станет первой российской постановкой одной из самых известных опер популярного американского композитора — его работами открывает сезон Метрополитан Опера!

"Другая опера"

Джейк Хэгги — американский оперный композитор, автор более чем десяти опер, в том числе «Идущий мертвец», которым Метрополитан Опера открывает следующий сезон, «Моби Дик», «Три декабря», «Если бы я был тобой» и «Двое оставшихся» на либретто Джина Шира. Главный режиссер театра «Другая Опера» Дарья Жолнерова, лично знакомая с композитором, получила от него одобрение и поддержку на постановку российской премьеры оперы «Двое оставшихся».

"Другая опера"
"Другая опера"

Спектакль рассказывает истории двух людей, выживших в Освенциме. Их судьбы странным образом тесно переплетаются между собой и с рассказами других узников, которые пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти главных героев и услышать их рассказ о дружбе и мужестве. Польская писательница получает письмо от профессора-историка из России, в котором он просит рассказать, как она осталась в живых в концентрационном лагере. В ходе их переписки выясняется, что они встречались в Освенциме и обязаны своим спасением одному и тому же человеку, который был ее первой любовью и его лучшим другом.

Главные партии в опере исполняют Дарья Лозинская, Алена Пронкина, Ирина Полещук, Станислав Аверьянов, Анастасия Ремескова, Жорж Девдариани и Алексей Кутний. Драматические эпизоды в спектакле будут исполняться на русском языке в переводе самой Дарьи Жолнеровой, опера же прозвучит на языке оригинала — английском.

Российская премьера оперы «Двое оставшихся» состоится 22 и 23 июля в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30. 

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