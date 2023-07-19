В Петербурге пройдет премьера оперы Джейка Хэгги «Двое оставшихся». Произведение поставили в России впервые

Спектакль рассказывает истории двух людей, выживших в Освенциме. Их судьбы странным образом тесно переплетаются между собой и с рассказами других узников, которые пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти главных героев и услышать их рассказ о дружбе и мужестве. Польская писательница получает письмо от профессора-историка из России, в котором он просит рассказать, как она осталась в живых в концентрационном лагере. В ходе их переписки выясняется, что они встречались в Освенциме и обязаны своим спасением одному и тому же человеку, который был ее первой любовью и его лучшим другом.

Главные партии в опере исполняют Дарья Лозинская, Алена Пронкина, Ирина Полещук, Станислав Аверьянов, Анастасия Ремескова, Жорж Девдариани и Алексей Кутний. Драматические эпизоды в спектакле будут исполняться на русском языке в переводе самой Дарьи Жолнеровой, опера же прозвучит на языке оригинала — английском.

Российская премьера оперы «Двое оставшихся» состоится 22 и 23 июля в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30.

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