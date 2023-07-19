Оркестр и хор Теодора Курентзиса musicAeterna откроет новый сезон 13-й симфонией Шостаковича на стихи Евтушенко

Дмитрий Шостакович работал над будущей симфонией постепенно. Как вспоминал композитор, изначально он писал «нечто вроде вокально-симфонической поэмы» «Бабий Яр» на стихи Евгения Евтушенко, а уже после — решил продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. «Никакой сюжетной связи между всеми этими стихотворениями нет. Но я объединил их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин», — говорит Шостакович. В своем конечном варианте Симфония №13 состоит из пяти частей — «Бабий Яр», «Юмор», «В магазине», «Страхи» и «Карьера».

Дом Радио О Симфонии №13 Дмитрия Шостаковича: Первая, самая драматичная часть симфонии «Бабий яр», состоит как раз из ярких разнохарактерных картин, объединенных рефреном-реквиемом по жертвам Второй мировой войны. Вторая часть — «Юмор» — представляет собой мозаику из саркастических мотивов в гротескной оркестровке, характерную для раннего Шостаковича. Классическая медленная часть симфонии написана на стихотворение, повествующее о тяжкой доле русской женщины, которую обвешивают и обсчитывают в советском магазине, в то время как музыка сохраняет лирико-созерцательный серьезный тон: эта часть была особенно любима композитором. Стихотворение «Страхи» было специально написано поэтом по просьбе Шостаковича: медленная, сумрачная четвертая часть цикла постепенно светлеет к финалу. Заключение симфонии на текст «Карьера» содержит все основные тематические комплексы симфонии от «Бабьего яра» до «Страхов», переплавляя их: юмор становится теплым, размышления — возвышенными, а скорбь — умудренной.

Оркестр и хор musicAetern откроет концертный сезон 2023\2024 3 сентября в МТС Live Холл на Приморском проспекте, 80.

12+