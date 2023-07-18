Дом Радио вновь создает «Башню из слоновой кости» — метафорическое пространство для экспериментальной электронной музыки

Как рассказали «Собака.ru» в Доме Радио, во второй раз в рамках проекта «Башня из слоновой кости» все не ограничится медитативным эмбиентом — на новое мероприятие цикла приглашены пять разноплановых артистов. Композитор Дмитрий Мазуров исполнит свой альбом Alien Implants вместе с Романом Малявкиным — ярким молодым аккордеонистом, лауреатом международных конкурсов и номинантом на «Золотую маску». Эта запись сочетает работы артиста в сфере новой академической и электронной музыки, обращаясь к нарративам из научной фантастики и конспирологии.

Проект «Подозрительный Предмет» наполнит зал пульсирующими ритмическими структурами, которые подобны звукам из глубин пространства. В работах проекта переплетаются текстуры, созданные из полевых записей, экспериментов с пленкой, звуков самодельных перкуссионных инструментов, окружающей среды и звучание аналоговых синтезаторов. Приглушенные отголоски мелодий захватывают слух, создавая ощущение бесконечных петель, a мминималистичное, но многослойное звучание, вместе с экспериментами с визуальными проекциями, помогает погрузиться в состояние медитации.

«Жильцами» «Башни из слоновой кости» также станет Dmitry Lu — музыкант и перформер, работающий на стыке электронной и академической музыки. Свое исследование звука он начал с препарирования струнных инструментов и экспериментов с магнитной лентой, а в более свежих работах и живых выступлениях углубился в модульный синтез, богатый полиритмией и текстурами. А Виталина Стрекалова — директор сообщества soundartist.ru, которая предпочитает работать с шумовыми и ритмическими структурами, чужим голосом и найденными записями, — представит новую главу своего художественного проекта vitalinair.

Второе мероприятие цикла «Башня из слоновой кости» состоится 21 июля в Доме Радио на Итальянской улице, 27. Подробности можно найти здесь.

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