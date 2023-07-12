Помимо премьер и дебютных выступлений, акцентом программы «Бродский Drive» в этом году станет выступление Олега Аккуратова — импровизатора, виртуоза, пианиста и вокалиста, постоянного участника Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Свою новую программу B.A.C.H. представит также постоянный резидент фестиваля — композитор и трубач Вячеслав Гайворонский в сопровождении квинтета Владимира Шуляковского.

В программе фестиваля — выступления кубинского перкуссиониста Йоеля Гонсалеса, петербургского пианиста Дениса Кириллова, ориентированного на фанк, фьюжн и соул саксофониста Дмитрия Семенова, рафинированного дуэта гитариста Андрея Рябова и певицы Олеси Ялуниной. Выступят и молодые московские музыканты, которые, как отмечают организаторы фестиваля, «успевшие уверенно заявить о себе на российской джазовой сцене — Excite Quintet!».

«Фестиваль "Бродский Drive" готовится к юбилею. В следующем году нам исполнится 10 лет. Путь к этой дате был непростой и очень интересный. У каждого свой опыт преодоления. Но, как сказал великий Дюк Эллинтон: "Проблема — это хороший шанс проявить свои лучшие качества"», — резюмировали организаторы фестиваля.

Фестиваль «Бродский Drive» пройдет с 14 по 16 июля в саду Фонтанного дома на Литейном проспекте, 53. Подробности программы можно найти по ссылке.

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