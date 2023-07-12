18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

В саду Фонтанного дома пройдет джазовый фестиваль «Бродский Drive». Вот его программа

Поделиться:

Программа этого года объединена темой любви. Контрабасист Владимир Волков представит проект «Письма любимым», худрук фестиваля, пианист Андрей Кондаков — совместную с солистом Мариинского театра премьеру Parlami d’amore, а актер Алексей Круглов и его «Круглый Бенд» привезут в Петербург перформанс по поэме Владимира Маяковского «Люблю».

Организаторы фестиваля «Бродский Drive», Музей Анны Ахматовой t.me/akhmatova_museum

Помимо премьер и дебютных выступлений, акцентом программы «Бродский Drive» в этом году станет выступление Олега Аккуратова — импровизатора, виртуоза, пианиста и вокалиста, постоянного участника Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Свою новую программу B.A.C.H. представит также постоянный резидент фестиваля — композитор и трубач Вячеслав Гайворонский в сопровождении квинтета Владимира Шуляковского.

В программе фестиваля — выступления кубинского перкуссиониста Йоеля Гонсалеса, петербургского пианиста Дениса Кириллова, ориентированного на фанк, фьюжн и соул саксофониста Дмитрия Семенова, рафинированного дуэта гитариста Андрея Рябова и певицы Олеси Ялуниной. Выступят и молодые московские музыканты, которые, как отмечают организаторы фестиваля, «успевшие уверенно заявить о себе на российской джазовой сцене — Excite Quintet!».

«Фестиваль "Бродский Drive" готовится к юбилею. В следующем году нам исполнится 10 лет. Путь к этой дате был непростой и очень интересный. У каждого свой опыт преодоления. Но, как сказал великий Дюк Эллинтон: "Проблема — это хороший шанс проявить свои лучшие качества"», — резюмировали организаторы фестиваля.

Фестиваль «Бродский Drive» пройдет с 14 по 16 июля в саду Фонтанного дома на Литейном проспекте, 53. Подробности программы можно найти по ссылке.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: