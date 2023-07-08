Ретрит на опен-эйре: под Петербургом пройдет фестиваль неоэтнической и электронной музыки Ethnoscope

Четвертая сцена расположится на поверхности озера и будет представлена в виде плавучей арт-инсталляции, вокруг которой можно будет совершить путешествие на лодке под звездным небом или на сап-бордах в дневное время. Над водной гладью будут разноситься звуки неоклассической музыки в этнической аранжировке, исполняемой на хрустальных арфах, поющих чашах и дудуках. Пятая сцена — сцена «Проявления» — станет площадкой для каждого участника и гостя фестиваля, кто готов проявить себя тем или иным образом. Здесь возможны любая музыкальная и перформативная импровизация.

Театр «Мастерская» в рамках фестиваля покажет иммерсивный спектакль «Сон в летнюю ночь», танцевальная компания «Полуночники» представят пластическое рассуждение о времени, а Театр Поколений прибудет на фестиваль со спектаклем «Русалки». С японскими традициями познакомит театр буто ODDDANCE и театральное комьюнити Нау. Шоу-кульминацию представит танцевальная компания OMYT, дебютировавшая на Новой сцене Александринского театра в 2022 году. Перед перформансами в дневное время артисты и режиссеры театров-участников дадут авторские мастер-классы, а ночью театральная сцена трансформируется в chillout-зону с сетами от Astropilot и Translippers.

Дневная часть Ethnoscope будет наполнена практиками самопознания. Исследователи смогут познакомиться с удивительной практикой biodanza («танец жизни»), сбросить накопившийся стресс на ecstatic dance, расслабиться на ароматерапии, прочувствовать всем телом динамическую медитацию, узнать о себе больше в лаборатории творца, а также зазвучать на йоге голоса.

Фестиваль Ethnoscope 2023: Symbiosis пройдет с 28 по 30 июля. Подробности программы можно узнать здесь.

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