Ретрит на опен-эйре: под Петербургом пройдет фестиваль неоэтнической и электронной музыки Ethnoscope

Местом события станут Заовражные озера в 30 километрах от Зеленогорска. Здесь развернут пять сцен, одну из которых — прямо на воде в окружении лодок со зрителями, выступят более 40 артистов, пройдут перформансы и спектакли, покажут арт-инсталляции с разрядами электрических молний, 3D-мэппинг на кронах деревьев и лазерное шоу в тумане озера.
Как рассказали «Собака.ru» организаторы, Ethnoscope-2023 под заголовком Symbiosis станет третьим по счету, но первым «столь масштабным и наполненным по программе». Концепция фестиваля предлагает участникам отправиться в исследование своих мыслей, чувств и действия через музыку, искусство импровизации, театр и практики среди лесных озер и соснового леса — совершить это путешествие можно в кругу семьи, компании друзей или приехать одному. На берегу лесного озера развернутся пять музыкальных сцен. Хедлайнерами main-stage станут этно-проект Сати Казановой Sati Ethnica, этно-музыкант и композитор из Якутии Олена УУТАй, тувинский ансамбль Хуун-Хуур-Ту, открывший для массовый аудитории красоту и многогранность горлового пения, а также мультиинструменталист и электронный продюсер Long Arm.
Музыкальное полотно фестиваля соткано из песен десятков народов и этносов: здесь выступят этно-фьюжн проект «Треугольный сон», Махеш Винакраям (Индия) & Денис Кучеров, которые сольются в дуэте ситара и сурбахара, Владисвар Надишана и его квартет, исполняющий музыку на более чем трехсот инструментах, проект из Омска Nytt Land, «Квинтет Четырех» с русскими народными инструментами, Виталий Погосян и его дудук-бэнд с армянской народной музыкой, «Покров Этно» с русской народной и электронной музыкой, тибетские и древнерусские мотивы группы МХИ, импровизации от KUTYA, народная осетинская музыка «Рагон» и неоэтническая группа идеологов фестиваля Microcoma.
Электронная сцена представлена артистами лейбла Odyssey — в рамках фестиваля свои сеты сыграют Alexey Izotov, Dibidabo и Krasa rosa. Московские гости Ethnoscope — техно-оркестр Bet lon. Иностранными хедлайнерами станут DARNO и Sham.m.an — артисты из Нидерландов, отметившиеся выступлениями на Amsterdam Dance Event’22, Burning man NL, The Gardens of Babylon и Dutch Decompression. Также на Заовражные озера едут Daniel Hokum, Noro, DEEK THAT(Live), Benshu, M.O.S., Nikita Grib, Valer den Bit, Shinder (Live), Borodina & VankaVanka (ecstatic), Doozer.
Четвертая сцена расположится на поверхности озера и будет представлена в виде плавучей арт-инсталляции, вокруг которой можно будет совершить путешествие на лодке под звездным небом или на сап-бордах в дневное время. Над водной гладью будут разноситься звуки неоклассической музыки в этнической аранжировке, исполняемой на хрустальных арфах, поющих чашах и дудуках. Пятая сцена — сцена «Проявления» — станет площадкой для каждого участника и гостя фестиваля, кто готов проявить себя тем или иным образом. Здесь возможны любая музыкальная и перформативная импровизация.
Театр «Мастерская» в рамках фестиваля покажет иммерсивный спектакль «Сон в летнюю ночь», танцевальная компания «Полуночники» представят пластическое рассуждение о времени, а Театр Поколений прибудет на фестиваль со спектаклем «Русалки». С японскими традициями познакомит театр буто ODDDANCE и театральное комьюнити Нау. Шоу-кульминацию представит танцевальная компания OMYT, дебютировавшая на Новой сцене Александринского театра в 2022 году. Перед перформансами в дневное время артисты и режиссеры театров-участников дадут авторские мастер-классы, а ночью театральная сцена трансформируется в chillout-зону с сетами от Astropilot и Translippers.
Дневная часть Ethnoscope будет наполнена практиками самопознания. Исследователи смогут познакомиться с удивительной практикой biodanza («танец жизни»), сбросить накопившийся стресс на ecstatic dance, расслабиться на ароматерапии, прочувствовать всем телом динамическую медитацию, узнать о себе больше в лаборатории творца, а также зазвучать на йоге голоса.
Фестиваль Ethnoscope 2023: Symbiosis пройдет с 28 по 30 июля. Подробности программы можно узнать здесь.
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