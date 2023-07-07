В программу концерта вошли увертюра, ария Грязного, дуэт Любаши и Грязного и ария Любаши из оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, интермеццо, ария Сантуццы и дуэты Сантуццы и Альфио и Сантуццы и Туридду из оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи, а также увертюра, хабанера, Ария Хозе (с цветком) и заключительная сцена из оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Произведения прозвучат в исполнении солистов Мариинского театра Татьяны Сержан (сопрано), Дарьи Рябоконь (меццо-сопрано), Екатерины Сергеевой (меццо-сопрано), Зинаиды Царенко (меццо-сопрано), Евгения Акимова (тенор), Сергея Семишкура (тенор), Ариунбаатара Ганбаатара (баритон) и Алексея Маркова (баритон).

«Любаша, Сантуцца, Кармен — характеры глубокие и страстные, они всегда были особенно близки темпераменту певицы. В 1982 году Франко Дзеффирелли снял фильм-оперу «Сельская честь», где партнером Образцовой выступил Пласидо Доминго. Режиссер вспоминал: «В моей жизни было три потрясения: Анна Маньяни, Мария Каллас и Елена Образцова, которая в дни съемок фильма "Сельская честь" сотворила чудо». А о шедевре Бизе певица, в свою очередь, говорила, что это единственная опера, которая сама поет ею», — рассказывают о трех главных сценических образах Елены Образцовой в Мариинском театре.

Концерт-посвящение Елене Образцовой на сцене Концертного зала Мариинского театра пройдет сегодня, 7 июля — в день рождения певицы.

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