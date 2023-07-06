16 июля на Новой сцене даст свой первый петербургский концерт проект Île Thélème — камерный ансамбль одноименного московского художественного пространства. Он был создан в 2020 году с целью объединить музыкантов, которые со строгим академизмом подходят к исполнению подвижных музыкальных форм и ищут новые аффекты в жестко фиксированных структурах. Как отмечают в команде Новой сцены, дисциплина композиторского текста на концертах ансамбля может сменяться грациознои‌ импровизацией с барочной легкостью. Репертуар ансамбля охватывает всю историю мировой музыки — от широко известных произведений Рамо, Равеля, Дебюсси, Форе, Франка, Шопена, Мессиана, Пендерецкого, Пярта, Такемицу до исполнительских практик последних лет Ретинского, Сюмака, Мюрая, Фуррера, Архипова, Зарубишвили и других.