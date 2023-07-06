В музыкальной афише середины лета соседствуют авангард и академизм, инди и электроника. Рассказываем о концертах, запланированных на ближайший месяц.
Just Ensemble
Первый июльский концерт на Новой сцене Александринского театра, которая теперь носит имя Всеволода Мейерхольда, пройдет уже сегодня — 6 июля здесь пройдет лаборатория Студии Авангардной Музыки, призванной проявить авангардные направления в академической и экспериментальной музыке. Вместе с коллективом Just Ensemble в рамках лаборатории представят композиции академистов-новаторов — Дэвида Лэнга, Джона Кейджа, Тристана Мюрая, Кайя Саариахо и других. В рамках события пройдет обсуждение с музыкантами Just Ensemble, где участники концерта поговорят о концепциях исполняемых произведений.
Kedr Livanskiy
Программа продолжится 12 июля дебютным концертом группы «Косая гора» на Новой сцене — нового инди-проекта электронного музыканта и певицы Kedr Livanskiy и экспериментального продюсера и визуального художника Flaty. Их дебютный альбом «Косогор» — многоязычное исследованием гитарной фолк-музыки, окутанной завораживающим дрим-попом и мрачными синтезаторами.
О музыке проекта «Косая гора»:
Движимые любопытством и без какого-либо конкретного плана, они черпали вдохновение повсюду, сравнивая свой процесс с работой Грея, Жан-Мишеля Баскиа и экспериментальной группы непрофессиональных музыкантов и художников Майкла Холмана. В результате «Косогор» содержит отголоски психоделического фолка 60-х, андеграундного рока, кантри, самодельных и экспериментальных электронных лент, инди и трип-хопа 00-х и 90-х, даба и многого другого. Хотя эти точки соприкосновения могут быть новыми для поклонников сольного творчества обоих артистов, музыкантам они хорошо знакомы, это отголоски их юности, проведенной на российских музыкальных сценах.
Île Thélème
16 июля на Новой сцене даст свой первый петербургский концерт проект Île Thélème — камерный ансамбль одноименного московского художественного пространства. Он был создан в 2020 году с целью объединить музыкантов, которые со строгим академизмом подходят к исполнению подвижных музыкальных форм и ищут новые аффекты в жестко фиксированных структурах. Как отмечают в команде Новой сцены, дисциплина композиторского текста на концертах ансамбля может сменяться грациознои импровизацией с барочной легкостью. Репертуар ансамбля охватывает всю историю мировой музыки — от широко известных произведений Рамо, Равеля, Дебюсси, Форе, Франка, Шопена, Мессиана, Пендерецкого, Пярта, Такемицу до исполнительских практик последних лет Ретинского, Сюмака, Мюрая, Фуррера, Архипова, Зарубишвили и других.
Артемий Анрилов
Закроет июльскую музыкальную афишу Новой сцены концерт-открытие Gamma Festival. В программе выступление московского оркестра Euphoria, а также саунд-артиста, адепта электронного звука и резидента промо-команды m_division Артемия Анрилова aka Sofist. Слово команде фестиваля: «Gamma остается верен своей миссии: вдохновлять на новые свершения и высоты, давать возможность выражать эмоции, мысли и чувства в творчестве, раздвигать границы и чувствовать, объединять лучшее, создавать новое мышление, поддерживать, развивать культуру и креативные индустрии, и давать возможность просто быть собой… Оставаясь маяком для всех нас даже в самое темное время».
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