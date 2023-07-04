В Петербурге учредили Международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Шаляпина. Кто может принять участие?

Международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Шаляпина учрежден в честь 150-летия артиста Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства и Музыкальным театром имени Шаляпина. Как рассказали «Собака.ru» организаторы, цель проекта — «выявление и поощрение начинающих певцов, создание перспектив их дальнейшего развития, расширение творческих контактов, привлечение общественного интереса к оперному искусству и наследию Федора Шаляпина».

Принять участие в конкурсе могут российские и зарубежные исполнители в категориях сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон и бас в возрасте от 18 до 36 лет. Чтобы принять участие в отборе, необходимо подать заявку до 21 августа 2023 года — подробнее о том, как это сделать, можно узнать по ссылке. Очные прослушивания пройдут с 14 по 18 октября в интерьерах Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства, а также в Белом зале Шереметевского дворца. В первом туре участникам предстоит исполнить две разнохарактерные арии русского и зарубежного композитора 19-20 веков. Во втором — народную песню, камерное произведение русского или зарубежного композитора XIX-XX веков и арию Моцарта.

В жюри конкурса под председательством Ильдара Абдразакова вошли художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай, дирижер Фабио Мастранджело, худрук Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, президент Ассоциации музыкальных театров Георгий Исаакян, доцент консерватории имени Римского-Корсакова Ольга Кондина и солист Мариинского театра Владимир Ванеев. «Гран-при» конкурса составит 400 тысяч рублей, первая премия — 300 тысяч, вторая премия — 200 тысяч, третья премия –— 150 тысяч. Участникам третьего тура, не завоевавшим премии, присуждается звание дипломанта конкурса и выплачивается по 25 тысяч рублей.

I Международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Шаляпина пройдет с 14 по 18 октября.

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