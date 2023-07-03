В Мариинском театре исполнят оперу «Электра» Рихарда Штрауса к 110-летию российской премьеры

Мариинский театр

Об опере «Электра» Рихарда Штрауса:

После завершения работы над «Саломеей» (1905) — оперой с высочайшим накалом эмоций — композитору казалось, что невозможно преодолеть заданную точку взвинченности, но ему удалось превзойти себя. «Поначалу меня пугала мысль о сходстве психического содержания обоих сюжетов, и я сомневался, найду ли силы, чтобы во второй раз создать столь же мощное нагнетание», — вспоминал Штраус. Однако силы нашлись, и на свет появилось сочинение, ошеломляющее как сюжетно — полным разрушением гуманистических представлений об Античности, — так и музыкально — напряженным звучанием крупного оркестра и высокой драматургической дугой.