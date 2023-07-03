В Мариинском театре исполнят оперу «Электра» Рихарда Штрауса к 110-летию российской премьеры

Экспрессивное произведение композитор впервые представил в 1909 году — мировая премьера состоялась в Опере Земпера в Дрездене. В России опера прозвучала спустя четыре года, в 1913-м, — именно на сцене Мариинского.
Об опере «Электра» Рихарда Штрауса:
После завершения работы над «Саломеей» (1905) — оперой с высочайшим накалом эмоций — композитору казалось, что невозможно преодолеть заданную точку взвинченности, но ему удалось превзойти себя. «Поначалу меня пугала мысль о сходстве психического содержания обоих сюжетов, и я сомневался, найду ли силы, чтобы во второй раз создать столь же мощное нагнетание», — вспоминал Штраус. Однако силы нашлись, и на свет появилось сочинение, ошеломляющее как сюжетно — полным разрушением гуманистических представлений об Античности, — так и музыкально — напряженным звучанием крупного оркестра и высокой драматургической дугой.
Как говорят в Мариинском театре, сегодня «Электра» Штрауса — «одна из самых впечатляющих опер мирового репертуара и редкое украшение афиши Мариинского театра»: спектакль можно увидеть 1-2 раза в сезон в режиссерской версии Джонатана Кента. 4 июля в честь 110-летия российской премьеры на сцену театра в титульных ролях выйдут Ксения Григорьева, Жанна Домбровская, Елена Витман, Евгений Никитин и Андрей Зорин, дирижером в этот вечер выступит Валерий Гергиев.
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