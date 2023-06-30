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Петербургская филармония выпустила абонемент к 50-летию публикации в СССР полной книжной версии романа «Мастер и Маргарита»

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Музыкальные вечера "Черная магия и ее разоблачение", "Отрезанная голова Берлиоза", "Великий бал полнолуния" и другие будут сопровождаться чтением фрагментов романа в исполнении приглашенных артистов.

konstantinks / Shutterstock.com

Также Большой зал Филармонии имени Дмитрия Шостаковича выпустил новый абонемент «Антон Брукнер. Великий австрийский романтик», который приурочили к 200-летию со дня рождения композитора. Этот абонемент рассчитан сразу на два сезона в нем будут исполнены все 10 симфоний композитора - 9 номерных и нулевая. «В первом сезоне из пяти концертов примут участие дирижеры Владимир Альтшулер, Феликс Коробов, Дмитрий Юровский и два австрийских маэстро - Ион Марин и Ганс Граф», — рассказал заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский.

Он также отметил абонемент «Оркестровая география России», который станет традиционным. В гостях у Филармонии побывают Российский национальный оркестр, Государственный академический камерный оркестр России, Уральский филармонический оркестр, Академический симфонический оркестр Республики Татарстан.

Сегодня завершился Международный конкурс имени Чайковского-2023. Публикуем имена лауреатов по шести специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, медные и деревянные духовые инструменты, а также сольное мужское и женское пение.

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