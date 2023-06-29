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Музыка

Дом Радио едет в Переделкино! В доме творчества соберутся «Единомышленники»

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Такое название носит совместная культурная программа институции и московского дома творчества — с концертами нового проекта musicAeterna Folk и «Неизвестной русской музыки».

Изображение предоставлено пресс-службой Дома Радио

musicAeterna Folk 

Изображение предоставлено пресс-службой Дома Радио

Два важных события совместной программы Дома Радио и Переделкина — концерты нового проекта musicAeterna Folk, презентация которого с успехом прошла в Петербурге, после чего коллектив выступил на Дягилевском фестивале. Третьим выступлением musicAeterna Folk станет дневной концерт «Лето петь» в Переделкино, на котором прозвучат песни русского аутентичного фольклора, связанные с весенне-летним периодом жизни, движением, пляской, хороводом.

Второй концерт «Неизвестная русская музыка» пройдет ночью на пруду в парке Дома творчества. В его программе фольклорные традиции разных регионов России представлены виртуозной мелизматикой села Завгороднее, свадебными хоровыми причитаниями Русского Севера, духовной музыкой молокан и лирическими протяжными песнями старожил Сибири. Исполнение песен дополняется рассказами из экспедиционного опыта участников проекта musicAeterna Folk в разных регионах России, а также собирателя и исполнителя фольклора Липецкой области Владимира Юрьева.

Оба дня программы — 8 и 9 июля — у скульптуры «Архилес» в парке Дома творчества можно будет услышать аудио-инсталляцию, ее специально для события «Единомышленники» придумал саунд-художник и куратор Лаборатории экспериментального звука Дома Радио Егор Ананко.

Просветительская часть программы включает в себя кинопоказ и обсуждение фильма жителя переделкинского коттеджа №1 Геннадия Шпаликова «Долгая и счастливая жизнь». Сюжет картины про геолога Виктора, встретившего девушку Лену в провинциальном городке и его несдержанные обещания, обсудят куратор направления кино Дома Радио Тихон Пендюрин и заведующий библиотекой Дома творчества Денис Крюков. В книжном клубе менеджер по развитию Дома Радио Ольга Чепурова обсудит рассказ «Путеводитель по Берлину» Владимира Набокова. Команды обеих институций расскажут как привносить современные культурные инициативы в важные исторический локации, а продюсер проекта musicAeterna Folk Екатерина Ростовцева поделится опытом создания проектов композиторской и фольклорной музыки.

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