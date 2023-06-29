Вдохновленные «Божественной комедией» сочинения и «цыганский вечер»: стартовал фестиваль «Рахманинов и опера в Эрмитажном театре»

Фестиваль стартует сегодня, 29 июня — на сцене Эрмитажного театра пройдет концерт «Славянская мифология в музыке». В программе вечера романс для скрипки с оркестром и симфоническая поэма «Князь Ростислав» Разманинова, «Ночь на лысой горе» Мусоргского, «Слышишь, свадьбы звон святой, золотой» из поэмы «Колокола» для хора, трех солистов и оркестра Римского-Корсакова и другие произведения.

Во втором музыкальном вечере фестиваля, который состоится 30 июня, исполнят оперу Рахманинова «Франческа да Римини» и одноименную симфоническая фантазия Петра Чайковского. На сочинения композиторов вдохновил один первоисточник — «Божественная комедия» Данте Алигьери. Следующая программа, которая объединит Рахманинова и Чайковского, — «Рыцарская опера». В программе «Скупой рыцарь» и «Иоланта», услышать которых можно 1 июля.

Фестиваль «Рахманинов и опера в Эрмитажном театре» завершится 3 июля «цыганским вечером» из музыки, навеянной пушкинскими произведениями: в Эрмитажном театре можно услышать симфоническую поэму «Каприччио на цыганские темы» и оперу «Алеко» Сергея Рахманинова, романс «Песнь Земфиры» Петра Чайковского и арию Заремы из музыки к поэме «Бахчисарайский фонтан» Антона Аренского.

6+