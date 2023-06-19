Классика all night long! В Особняке Мясникова пройдет концерт-марафон «Музыка белых ночей»

В концерте участвуют резиденты «Клуба музыкантов Особняка Мясникова» — Софья Кипрская (арфа), Георгий Соловьев (кларнет), Дарья Земская (виолончель), скрипачи Сандра Патрикеева и Григорий Тадтаев, а также пианисты Мария Яхлакова, Елизавета Украинская, Дмитрий Мячин, Владислав Федоров, Александр Кашпурин, Эдуард Кипрский и Андрей Андреев. В течение пяти часов они будут исполнять произведения «лучших представителей русской и зарубежной классики».

Команда культурного пространства «Особняк Мясникова» О концерте-марафоне «Музыка белых ночей»: Вы можете выборочно послушать любимых исполнителей или произведения и прерваться, ведь именно в это время можно получить максимум впечатлений от романтичной прогулки по ночному городу и/или посмотреть развод мостов. Особняк Мясникова находится в самом сердце исторического Петербурга в пешей доступности до множества городских достопримечательностей, которые в отражении светлой летней ночи выглядят немного сказочно и таинственно. А после — вернуться вновь в наше камерное концертное пространство и продолжать наполняться эмоциями от прослушивания мировых шедевров академической музыки хоть до самого утра.

Концерт-марафон «Музыка белых ночей» пройдет 24 июня в Особняке Мясникова на улице Восстания, 45. Начало в 23:00. Подробности можно найти здесь.

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