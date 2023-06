Эмир Кустурица и его группа The No Smoking Orchestra дадут последний концерт на фестивале «ЭтоЭтно» в Петербурге

Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, «ЭтоЭтно» откроется 1 июля прощальным концертом Эмира Кустурицы и его коллектива The No Smoking Orchestra. Сербский музыкант и режиссер, для которого музыка долгое время была не менее важным занятием, чем создание фильмов, решил в ближайшее время посвятить себя только кинематографу. «Музыкантов группы The No Smoking Orchestra, в составе которой Кустурица более двадцати лет выступает как ритм-гитарист, называют "самыми неутомимыми гастролерами Восточной Европы". Их концерты, щедро цитирующие как кинематографическую, так и рок-н-ролльную классику, невозможно перепутать ни с чем иным», — говорят организаторы.

Также в первый фестивальный день на сцену выйдет музыкальный коллектив из Горного Алтая New Asia, дебютанты прошлого года «Хмельная Ворга», исполняющие музыку в славянско-скандинавской стилистике, и женский коллектив «Ива Нова», играющий альтернативный этно-экстрим, который сочетает в себе славянские мотивы и панковский напор, танцевальные техно-ритмы и авангардные шумовые эффекты. Начало в 18.00.

2 июля на сцене «ЭтоЭтно» выступит сербский музыкант Марко Маркович и его коллектив Big Brass Band, сочетающий балканские этнические мотивы и оригинальное современное звучание. Также в этот вечер в фестивале примут участие музыкальный коллектив «Ойме», представляющий финно-угорскую традиционную культуру и фольклор народов Северного Кавказа, китайская певица Пэн Иньлай, сербский диджей Тебра, певица Индира Мамбетова из Казахстана и постоянные участники проекта — молодежный инструментальный коллектив «Неизвестный композитор» из Архангельска. Начало в 17.00.

«Этническая музыка является способом национальной самоидентификации, дает возможность продемонстрировать собственную культуру и развивает чувство уважения к культуре других народов. Фестиваль «ЭтоЭтно» являет собой уникальную межкультурную и межэтническую палитру народной музыки и национальных инструментов России и мира. Проект помогает развить чувство толерантности и патриотизма, вызывает искренний интерес к культуре другого народа, способствует сохранению и возрождению национальной музыкальной культуры», — отмечают организаторы фестиваля.

Пятый международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно» пройдет 1 и 2 июня на территории Кронверского пролива Петропавловской крепости. Вход свободный.

16+