Муся Тотибадзе «Давно не танцевала»! Слушаем ее третий студийный альбом

Предыдущий альбом Муси Тотибадзе «Молодость» вышел в декабре 2020 года. В пластинку вошли восемь композиций: автором песен выступила сама певица, а саунд-продюсером и композитором — также Иван Лубенников. В том же году состоялась громкая премьера — Муся вышла на сцену БДТ в образе Джульетты в одноименном спектакле от чудо-тандема Тийта Оясоо и Эне-Лийс Семпер. Она (пусть и на время!) подарила Петербургу музу — певицу и актрису из самой гостеприимной и веселой московской арт-семьи. В интервью «Собака.ru» Тотибадзе рассказала о своей красотке-бабушке из Парижа и том, почему в Петербурге не комильфо носить пуховик.

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