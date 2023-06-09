Муся Тотибадзе «Давно не танцевала»! Слушаем ее третий студийный альбом

Внутри первой за почти два года пластинки девять треков, в том числе Tramontana и «Не забуду тебя», вышедшие ранее в качестве синглов, «Другие радости» на стихи Беллы Ахмадулиной (засчитываем как фит!) и «Не бросай» — песня, написанная солисткой группы «Колибри» Еленой Юдановой.
Над альбомом «Давно не танцевала» Муся Тотибадзе работала вместе с продюсером Иваном Лубенниковым. «С Иваном мы записали уже третий альбом. Не знаю, как так вышло, и сколько еще вместе протянем, но кажется, у нас все-таки мистическая связь. Большинство текстов песен я пишу сама, но в "Давно не танцевала" есть два исключения. В треке "Другие радости" использован отрывок произведения Беллы Ахмадулиной "Не уделяй мне много времени…". А песня "Не бросай" написана солисткой группы "Колибри" Еленой Юдановой, и в оригинале называется "Женские штучки"», — рассказывает певица.
Предыдущий альбом Муси Тотибадзе «Молодость» вышел в декабре 2020 года. В пластинку вошли восемь композиций: автором песен выступила сама певица, а саунд-продюсером и композитором — также Иван Лубенников. В том же году состоялась громкая премьера — Муся вышла на сцену БДТ в образе Джульетты в одноименном спектакле от чудо-тандема Тийта Оясоо и Эне-Лийс Семпер. Она (пусть и на время!) подарила Петербургу музу — певицу и актрису из самой гостеприимной и веселой московской арт-семьи. В интервью «Собака.ru» Тотибадзе рассказала о своей красотке-бабушке из Парижа и том, почему в Петербурге не комильфо носить пуховик.
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