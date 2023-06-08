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Тупак Шакур получил звезду на Аллее Славы

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Исполнитель получил эту награду посмертно. На открытии звезды также присутствовал писатель Джамал Джозеф и родственники музыканта.

Kraft74 / Shutterstock.com

Младшая сестра рэпера Секейва Сет Шакур, открывая мемориальную доску, сказала: «Мы чтим саму суть человека, который бесстрашно следовал мечтам и боролся, чтобы воплотить их в реальность». Звезда Шакура стала 2758-й на Аллее Славы.

Режиссер Аллен Хьюз, выступая на церемонии, заявил, что Шакур стал символом бунтарства, таким же важным, как Малкольм Икс и Че Гевара. Он же снял документальный сериал «Dear Mama: Сага об Афени и Тупаке Шакуре» о рэпере и его матери, активистке «Черных пантер» Афени Шакур.

Сериал Режиссера Аллена Хьюза оставил двоякое впечатление у зрителей. Так, отец рэпера Билли Гарланд заявил, что недоволен работой. Он разочарован тем, какие моменты оставили из его двухчасового интервью, и считает, что сериал получился не о Тупаке, а о чем‑то другом.

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