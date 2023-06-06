Ораниенбаум и Мариинский театр объединит Стравинский. Это фестиваль ко дню рождения композитора

На следующий день, 23 июня, на исторической сцене покажут классику репертуара — балеты «Петрушка» и «Жар-птица» в хореографии Михаила Фокина, созданные Стравинским так же, как и «Весна священная» — специально для Русских сезонов Дягилева. 21 июня вместе с «Петрушкой» и «Жар-птицей» покажут «Рубины» — вторую часть балета «Драгоценности» в хореографии Джорджа Баланчина.

Еще один концерт Симфонического оркестра Мариинского театра пройдет 18 июня — музыканты исполнят сочинения Стравинского в Концертном зале театра. А 25 июня в концертном исполнении прозвучит опера-оратория «Царь Эдип», относящаяся к неоклассическому периоду творчества композитора. Главные партии исполнят Александр Михайлов, Михаил Петренко и Екатерина Семенчук. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.