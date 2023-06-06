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Музыка

Ораниенбаум и Мариинский театр объединит Стравинский. Это фестиваль ко дню рождения композитора

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В программе представят почти все жанровое наследие композитора — оперы, балеты и произведения для симфонического оркестра.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Михаила Вильчука

Симфонический оркестр Мариинского театра

Площадками фестиваля «Игорь Стравинский: Ораниенбаум — Мариинский театр» станут все сцены Мариинского, а также родина композитора — Ораниенбаум. 17 июня на новой сцене театра представят оперу «Соловей», написанную Стравинским на сюжет сказки Ханса Кристиана Андерсена о волшебном Китае. В дневной программе также балеты в хореографии Леонида Якобсона — миниатюра «Тройка» и «Блестящий дивертисмент», которые представят артисты Театра балета имени Якобсона. Вечером, в 20:00, Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнит симфоническую программу, посвященную композитору.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

Страдивари-ансамбль

В Концертном зале в этот день пройдут еще два события. В 14:00 на сцену выйдет Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурики-Гершовичи. Коллектив барочных струнных исполнит три сочинения Стравинского — «Аполлон Мусагет», Концерт для струнного оркестра и сюиту из балета «Пульчинелла». А в 18:00 прозвучат шедевры вокальной музыки в исполнении солистов Мариинского театра.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

«Свадебка»

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

«Весна священная»

В программе фестиваля — серия вечеров с одноактными постановками на музыку композитора: как отмечают в Мариинском, многие из них являются репертуарными редкостями театра. Так, 18 июня в 12:00 можно будет увидеть балет «Пульчинелла», который повторится в вечернем представлении вместе с «Симфонией в трех движениях» и «Поцелуем феи». 22 июня на новой сцене будут представлены «Весна священная» и «Свадебка», программу дополнит «Симфония в трех движениях».

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

«Рубины»

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

«Петрушка»

На следующий день, 23 июня, на исторической сцене покажут классику репертуара — балеты «Петрушка» и «Жар-птица» в хореографии Михаила Фокина, созданные Стравинским так же, как и «Весна священная» — специально для Русских сезонов Дягилева. 21 июня вместе с «Петрушкой» и «Жар-птицей» покажут «Рубины» — вторую часть балета «Драгоценности» в хореографии Джорджа Баланчина.

Еще один концерт Симфонического оркестра Мариинского театра пройдет 18 июня — музыканты исполнят сочинения Стравинского в Концертном зале театра. А 25 июня в концертном исполнении прозвучит опера-оратория «Царь Эдип», относящаяся к неоклассическому периоду творчества композитора. Главные партии исполнят Александр Михайлов, Михаил Петренко и Екатерина Семенчук. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

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