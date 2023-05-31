Концерт для скрипки с оркестром и «Симфонию с колоколами» Арама Хачатуряна исполнят в честь 120-летия со дня рождения композитора

Программу, посвященную 120-летию со дня рождения Арама Хачатуряна, открывает Концерт для скрипки с оркестром, вошедший в золотой фонд советской музыки. Сочинение было написано в 1940 году и является одним из лучших произведений, созданных в этом жанре. «Если чистый свет может быть переплавлен в звук, то именно это сделано Хачатуряном в его шедевре», — писали об этой музыке критики. «Закончив концерт, я посвятил его Давиду Ойстраху. Помню, как один музыкант, поздравляя меня, сказал: "Какой вы счастливый: концерт написали, и тут же сын у вас родился"», — вспоминал сам композитор.

Симфония № 2, она же «Симфония с колоколами», наряду с Седьмой Шостаковича и Пятой Прокофьева стала «музыкальной летописью» Великой Отечественной войны. «Моя новая, Вторая симфония не имеет литературной программы; создавая ее, я старался воплотить в обобщенных музыкальных образах те думы и чувства, которыми живет сегодня наш народ», — писал Хачатурян. Вторая симфония начинается небольшим вступлением, оповещающим о большом всенародном бедствии. «Колокольные удары во вступлении подчеркивают значительность происходящего, заставляют сосредоточиться», — отмечал композитор.

Концерт к 120-летию со дня рождения Арама Хачатуряна пройдет 4 июня во Дворце Белосельских-Белозерских. Музыку композитора исполнит Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Титова, солист — Александр Шмелев.

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