Вокальный ансамбль musicAeterna4 и консорт Gamajun выступят на микрофестивале «Суть музыки» на Новой сцене

Фестиваль традиционно состоит из двух частей — образовательной и концертной. Рассказываем о программе, рассчитанной на музыковедов, музыкальных журналистов, музыкальных менеджеров и всех тех, кто популяризирует академическую музыку.
Образовательная часть микрофестиваля «Суть музыки» на Новой сцене Александринского театра будет включать в себя лекции, паблик-токи и панельную дискуссию, среди спикеров — генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич, генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, блогер и ведущая концертов Московской филармонии Мария Холкина , директор частной филармонии «Триумф» в Перми Мария Зуева и другие. Все лекции покажут в трансляции на площадках Новой сцены.
Александр Малич
В концертной программе — два события их мира академической музыки. Вокальный ансамбль musicAeterna4 впервые исполнит программу «Come again, sweet love», в которую вошли обработки традиционных старинных мелодий анонимных авторов эпохи Средневековья, также произведения итальянского композитора Орландо Лассо, француза Гийома дe Машо и англичанина Джона Доуленда. Консорт Gamajun, в свою очередь, даст «Камерный концерт» — с инструментальными произведениями Пауля Хиндемита, Ференца Листа, Джона Кейджа, Дъердя Лигети, Симеона Тен Хольта и Стива Райха.
musicAeterna4
Микрофестиваль «Суть музыки» пройдет 10 и 11 июня на Новой сцене Александринского театра. Подробности программы можно найти здесь.
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