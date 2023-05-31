Вокальный ансамбль musicAeterna4 и консорт Gamajun выступят на микрофестивале «Суть музыки» на Новой сцене

Образовательная часть микрофестиваля «Суть музыки» на Новой сцене Александринского театра будет включать в себя лекции, паблик-токи и панельную дискуссию, среди спикеров — генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич, генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, блогер и ведущая концертов Московской филармонии Мария Холкина , директор частной филармонии «Триумф» в Перми Мария Зуева и другие. Все лекции покажут в трансляции на площадках Новой сцены.