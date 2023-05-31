В лютеранской церкви святой Екатерины на Васильевском пройдет фестиваль старинной музыки

В рамках фестиваля исполнят оратории «Чума в Милане» и «Отречение святого Петра» Марка-Антуана Шарпантье (13 июня), а также дадут ночной концерт «Небесный сад», названный по одноименному сборнику скрипичных сонат Иоганна Якоба Вальтера (23 июня). В программе также мастер-класс по игре на клавесине даст от Дарьи Борковской и лекции о темперациях и церковных ладах от органистов Андрея Коломийцева и Сергея Силаевского. Завершится K-FEST шестичасовым марафоном «Большая ночь старинной музыки» (25 июня).

Фестиваль старинной музыки K-FEST пройдет с 11 по 25 июня в церкви святой Екатерины на углу Большого проспекта и 1-й линии Васильевского острова.

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