В лютеранской церкви святой Екатерины на Васильевском пройдет фестиваль старинной музыки

Все 12 концертов фестиваля скрепляет музыка немецкого композитора эпохи барокко Георга Муффата — за основу взят его сборник органных пьес Apparatus musico-organisticus 1690 года. Идея проекта — открыть слушателям подобные старинные собрания и выстроить вокруг них музыкальный контекст эпохи.
О музыке композитора Георга Муффата:
Чем примечательна фигура Муффата и каким образом он стал героем целого фестиваля? Музыкальный мир эпохи барокко очень четко делился на два враждебных другу другу языка и типа мышления — французский и итальянский стили. Муффат — первый композитор так называемого «смешанного стиля». Космополит и миролюбец, наблюдавший собственными глазами реальные военные конфликты в Европе XVII века, Муффат подводит музыкантов своего времени к идее союза и примирения двух национальных стилей.
Откроется фестиваль K-FEST, своим названием отсылающий одновременно и к имени небесной покровительницы церкви, и к самой кирхе, и к клавиру, 11 июня — выступлением органистки Марии Моховой, живущей и работающей в Германии. Сольный концерт даст музыкант из Минска Юрий Габрусь (20 июня), который представит не звучавшую никогда в Петербурге органную музыку из белорусских манускриптов XVII и XVIII веков. Приглашены также на фестиваль исполнители из Москвы: Алексей Шевченко (орган) и Дарья Борковская (клавесин).
В рамках фестиваля исполнят оратории «Чума в Милане» и «Отречение святого Петра» Марка-Антуана Шарпантье (13 июня), а также дадут ночной концерт «Небесный сад», названный по одноименному сборнику скрипичных сонат Иоганна Якоба Вальтера (23 июня). В программе также мастер-класс по игре на клавесине даст от Дарьи Борковской и лекции о темперациях и церковных ладах от органистов Андрея Коломийцева и Сергея Силаевского. Завершится K-FEST шестичасовым марафоном «Большая ночь старинной музыки» (25 июня).
Фестиваль старинной музыки K-FEST пройдет с 11 по 25 июня в церкви святой Екатерины на углу Большого проспекта и 1-й линии Васильевского острова.
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