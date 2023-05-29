Молодые музыканты дадут 16 творческих вечеров для петербуржцев старшего поколения. Это социальный проект Театрального музея

По словам организаторов, каждый концерт станет «музыкальной жемчужиной, приоткрывающей грани разных эпох, стилей, направлений и жанров» — в их рамках прозвучат орган, клавесин, барочные мандолина и фагот, струнный плекторный бас, рояль, саксофон, а также струнные, духовые, ударные и народные инструменты.
Театральный музей
Проект «Театральный музей — серебряному поколению» предназначен для зрителей старшего поколения, лиц, переживших длительный путь восстановления после продолжительной болезни и нуждающихся в реабилитации, а также тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Концерты в рамках проекта пройдут на четырех площадках: в Шереметевском дворце, Музее-квартире Римского-Корсакова, Музее-квартире семьи актеров Мамойловых и самом Театральном музее. Всего в музеях пройдет по четыре концерта при участии различных коллективов: от сольных фортепианных выступлений до больших ансамблей.
Санкт-Петербургский оркестр саксофонов
После каждого концерта слушатели смогут посетить и сами музеи, чтобы подробно познакомиться с разными экспонатами. «В этих музеях в сжатом виде репрезентируется история Санкт-Петербурга, его знаменитых семей и музыкальных традиций. Каждый музей имеет свой уклад, который распространяется и на музыкальные вкусы зрителей. Поэтому все концерты в проекте неповторимы, а их программа являет разные грани музыкальных традиций великих домов и дворцов», — отмечают в Театральном музее.
С 8 июня по 19 октября в рамках проекта выступят Санкт-Петербургский оркестр саксофонов, Ансамбль солистов Государственного Академического Русского оркестра имени Андреева «Андреев Коллегиум», ансамбль старинной музыки «Солисты Екатерины Великой», квартет мандолин «Фейерверк», ансамбль «Дикий камень», ансамбль «Menestrelli», Трио деревянных духовых инструментов «Quod libet», дуэт «Аккогусли», ансамбль «Quattro in Unico», струнный квартет «Измайловский», а также солисты ведущих концертных залов Петербурга.
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