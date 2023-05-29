Молодые музыканты дадут 16 творческих вечеров для петербуржцев старшего поколения. Это социальный проект Театрального музея

После каждого концерта слушатели смогут посетить и сами музеи, чтобы подробно познакомиться с разными экспонатами. «В этих музеях в сжатом виде репрезентируется история Санкт-Петербурга, его знаменитых семей и музыкальных традиций. Каждый музей имеет свой уклад, который распространяется и на музыкальные вкусы зрителей. Поэтому все концерты в проекте неповторимы, а их программа являет разные грани музыкальных традиций великих домов и дворцов», — отмечают в Театральном музее.

С 8 июня по 19 октября в рамках проекта выступят Санкт-Петербургский оркестр саксофонов, Ансамбль солистов Государственного Академического Русского оркестра имени Андреева «Андреев Коллегиум», ансамбль старинной музыки «Солисты Екатерины Великой», квартет мандолин «Фейерверк», ансамбль «Дикий камень», ансамбль «Menestrelli», Трио деревянных духовых инструментов «Quod libet», дуэт «Аккогусли», ансамбль «Quattro in Unico», струнный квартет «Измайловский», а также солисты ведущих концертных залов Петербурга.

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