Пространство «Сад Меншикова» на Стрелке Васильевского острова открывает сезон с концертов петербургских музыкантов

«На расположенной в самом сердце Васильевского острова территории исторически располагался сад, примыкавший к особняку князя Александра Даниловича Меншикова — видного российского государственного деятеля эпохи Петра Первого. Теперь «Сад Меншикова» — это профессионально оснащенная концертная площадка вместимостью до 3000 человек, отличный свет и звук, фуд-корт, бары с широким выбором крафтовых напитков, зоны отдыха», — рассказали представители пространства.

Площадка откроется с 1 июня с презентации проекта «Все в Сад!» — летней серией концертов петербургских музыкантов. А все лето будут выступать популярные артисты: Zero People — 2 июня, Петр Налич — 23 июня, «АукцЫон» — 30 июня, «Буерак» — 1 июля, «Эпидемия» — 7 июля, Theodor Bastard — 20 июля, Loc-Dog — 18 августа.

Также в сезоне заявлено множество разноплановых музыкальных фестивалей, среди которых:

панк-фестиваль SOUND Punk Fest — 10 июня (F.P.G, ЙОРШ, План Ломоносова, ПТВП, Distemper и др.),

Полигон Фест — 16 июня (Громкий Русский: JANE AIR, 7000$, #####, Пионерлагерь Пыльная Радуга и др.) и 17 июня (Forever Punk: Северный Флот, Операция Пластилин, ГУДТАЙМС и др.),

БУДУЩЕЕ — 25 июня (МУККА, ЩЕНКИ, СЕМЬСОТ СЕМЬ, НАЙТИВЫХОД, COLD CARTI),

EMOLAND fest — 22 июля (Neverlove, Шары, Молодость Внутри, Tapenight и др.),

акустический фестиваль новой авторской песни AEQUATOR — 15 июля (вход свободный)

ежегодный музыкальный фестиваль «ЖИВОЙ!» — 12 и 13 августа (вход свободный).

А 1 июня в Саду Меншикова выступят 2 коллектива: Juniper смешивает ню-джаз, даунтемпо, трип-хоп, и даже драм энд бэйс, добиваясь оригинального звучания композиций. «Белка» называет свои песни «контрабандой добра». На сайте площадки принимаются заявки от петербургских коллективов для участия в серии событий.

Все события в рамках проекта «Все в Сад!» начинаются в 19:00 в Саду Меншикова на Биржевой линии, 10 и проходят со свободным входом.