В «Севкабель Порту» в секретном дворе появился новый стрит-арт от художника Базелевса

«Индустриальные пейзажи, суровый ветер и краны-единороги — это и есть Северная столица? Или все же Петербург — он про морской бриз и танцы на улице всю ночь напролет? Работа Базелевса передает оба настроения. Ведь когда в Петербург приходит лето, кажется, что грезы становятся реальностью», — рассказали организаторы проекта.

Кроме этого, в баре «Мачты» собираются открыть летний сезон в день рождения Петербурга и готовят событие — Bad Beats: 2 танцпола, 7 диджеев и лайв от хип-хоп дуэта DVINITY. А настоящего огня добавят уличный бар и специальное барбекю-меню с фалафелем и веганскими хот-догами.

Петербург и Мачты ждут каждого отпраздновать приближение лета и год Bad Seeds — уникального проекта, рожденного из любви к неординарной музыке и классным тусовкам.

Летний сезон запустят 27 мая в 20:00, на Кожевенной линии, 40Е. Дресс-код: пляжные пижоны. Первая партия билетов доступна по ссылке.

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