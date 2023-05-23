18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

В «Севкабель Порту» в секретном дворе появился новый стрит-арт от художника Базелевса

Поделиться:

Он воплотил свои фантазии о том, каким мог бы быть Петербург, возникни он в южных широтах. А еще в баре «Мачты» ко дню города готовят открытие летнего сезона с вечеринки Bad Beats с диджеями и лайвом от хип-хоп дуэта DVINITY.

Пресс-служба Bad Beats
Пресс-служба Bad Beats

«Индустриальные пейзажи, суровый ветер и краны-единороги — это и есть Северная столица? Или все же Петербург — он про морской бриз и танцы на улице всю ночь напролет? Работа Базелевса передает оба настроения. Ведь когда в Петербург приходит лето, кажется, что грезы становятся реальностью», — рассказали организаторы проекта.

Кроме этого, в баре «Мачты» собираются открыть летний сезон в день рождения Петербурга и готовят событие — Bad Beats: 2 танцпола, 7 диджеев и лайв от хип-хоп дуэта DVINITY. А настоящего огня добавят уличный бар и специальное барбекю-меню с фалафелем и веганскими хот-догами.

Петербург и Мачты ждут каждого отпраздновать приближение лета и год Bad Seeds — уникального проекта, рожденного из любви к неординарной музыке и классным тусовкам.

Летний сезон запустят 27 мая в 20:00, на Кожевенной линии, 40Е. Дресс-код: пляжные пижоны. Первая партия билетов доступна по ссылке.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: