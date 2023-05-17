«Музыку на костях» и (впервые!) самиздат на бобинах представят в рамках выставки в KGallery

Центральными экспонатами выставки «Самиздат. Музыка времен запрета» станет «музыка на костях» — импровизированные граммофонные записи, сделанные из рентгеновских пленок. На них записывали композиции и целые альбомы, официально не признанные в СССР в 1950-1970-х годах. Наравне с «рок-н-роллом на ребрах» впервые будет показана обширная коллекция бобинных кассет, созданная советскими меломанами: стилягами, рокабиллами, хиппи и панками — как отмечают в KGallery, все эти «группы неформалов Советского Союза были горячими поклонниками музыки, за распространение которой, можно было получить реальный срок».

KGallery О музыке времен запрета: Мир самиздата, как социальное явление, существовал в рамках реалий советской эпохи на протяжении пятидесяти лет. Менялись музыкальные пристрастия и их носители, однако стремление слушать музыку, приобщаться к культуре, несмотря на запреты и цензуру, не менялось никогда. Рисованные обложки винила, коллажированные упаковки бобинных кассет, плакаты, открытки и рентгеновские снимки — это народное творчество является неотъемлемым тому свидетельством.

На выставке также будут показаны работы художников-субкультурщиков, участников неформального движения Бориса Кошелохова по прозвищу «Боб», Евгения Михнова-Войтенко, Тимура Новикова, Евгения Козлова и других. Все работы будут представлены частными коллекциями и государственными институциями. Основой проекта стало частное собрание Сергея Чубраева — коллекционера, автора книги «Хроники моего андеграунда», чей архив насчитывает десятки тысяч уникальных документов эпохи. Предметы его коллекции участвовали во многих проектах, последний из которых — «Виктор Цой. Путь героя» в московском Манеже.

В числе уникальных экспонатов — первая копия демо-записи альбома «Группа Крови» с рукописным текстом Виктора Цоя, выполненная на студии Алексея Вишни, а также созданный вручную макет альбома «Начальник Камчатки» Евгения Козлова. Именно это изображение неоднократно использовалось при последующих перевыпусках знакового альбома.

Выставка «Самиздат. Музыка времен запрета» будет работать с 16 июня по 27 августа 2023 года в галерее KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.

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