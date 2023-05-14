«Евровидение-2023» выиграла певица Лорин из Швеции

Лирический герой Лорин заявляет, что полна решимости любить близкого человека, даже несмотря на то, что их время для их отношений еще не пришло. Жюри отдали певице первое место с 340 баллами. Зрители же отдали ей второе место и 243 балла, но этого хватило для победы в общем зачете.

На втором месте оказался финский рэпер Käärijä с песней Cha-cha-cha. Он победил по версии зрителей (376), но стал только четвертым по баллам от жюри (150) и в сумме ему не хватило очков для победы. Третью строчку заняла израильская певица Ноа Кирел и ее песня Unicorn. Судьи конкурса отдали ей вторую позицию, но фанаты признали ее только пятой.

Шведская исполнительница стала двукратной победительницей «Евровидения». В 2012 году она выигрывала статуэтку с песней Euphoria. Она лишь вторая певица с таким достижением. В прошлом победу в двух финалах шоу одерживал лишь ирландец Джонни Логан в 1980 и 1987 годах.