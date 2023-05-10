«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 9 мая 2023 года на 83-м году жизни скончалась доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, профессор, ведущий специалист по жанрам творчества Санкт-Петербургской государственной консерватории Людмила Григорьевна Ковнацкая», — говорится в сообщении консерватории.

Людмила Ковнацкая родилась 5 февраля 1941 года в Ленинграде. В 1965-ом окончила консерваторию имени Римского-Корсакова сразу по двум факультетам — теоретико-композиторскому, кафедра истории зарубежной музыки, и фортепианному. В 1970 году защитила кандидатскую диссертацию о творчестве английского композитора Бенджамина Бриттена, с которым была лично знакома: на ленинградской премьере «Военного реквиема» Бриттена она исполняла партию органа. В 1987-ом — докторскую об английской музыке XX века.

С 1978 года Ковнацкая являлась членом Союза композиторов Петербурга, с 2002-го — Совета при Директории Международного музыковедческого общества. В том же году получила литературную премию и медаль имени Беляева за книгу «Арнольд Шенберг. Письма».

В разные годы Людмила Ковнацкая исследовала деятельность Дмитрия Шостаковича, Генри Перселла, Майкла Типпета, Антона Арсенского, Малия Балакирева и других композиторов, как музыковеда ее интересовали английская музыка, русско-британские связи и советская музыкальная эпоха.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Людмилы Ковнацкой.