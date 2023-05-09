Sum 41 заявили о распаде

«С 1996 года работа над Sum 41 приносила нам одни из лучших моментов в нашей жизни, — говорится в сообщении. — Мы навсегда благодарны нашим поклонникам, как старым, так и новым, которые поддерживали нас во всех отношениях. Трудно выразить любовь и уважение, которые мы испытываем ко всем вам, и мы бы хотели, чтобы вы услышали эту новость от нас», — написали музыканты в своих социальных сетях.

Новый двойной альбом Heaven :x: Hell будет состоять наполовину из панка, а наполовину из металических песен коллектива. Журналисты из Rolling Stone отмечают, что в первой части релиза вокалист группы Деррик Уибли представит песни, «пропитанные позитивной энергией», которые вдохновлены ранними произведениями группы. Вторая часть больше похожа на творчество Sum 41 последних лет, а некоторые треки на ней посвящены бывшему менеджеру группы, укравшему ее деньги.

Группа Sum 41 заявила о себе синглами Fatlip и In Too Deep и дебютным альбомом. Коллектив славится своим энергичным звучанием, сочетающим элементы панк-рока, хардкора и метала.