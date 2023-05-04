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«Иоланту», «Евгения Онегина» и «Спящую красавицу» представят в Мариинском театре в честь дня рождения Петра Чайковского

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7 мая чествование композитора в театре будет проходить сразу на всех площадках — на исторической и новой сценах, а также в Концертном зале.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

«Иоланта»

Старт программы по случаю дня рождения Петра Чайковского даст последняя премьера Мариинского — 7 мая в 12:00 на исторической сцене прозвучит опера «Иоланта». Это поэтичная история о слепой дочери короля, которую исцеляет истинная любовь, облаченная в формат философской сказки для взрослых. Опера будет показана и накануне праздничной даты, 6 мая.

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Михаила Вильчука

Симфонический оркестр Мариинского театра

На сцене Концертного зала в 12:00 прозвучит специальная симфоническая программа «Чайковский — детям». В ее состав вошли избранные фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Как отмечают в Мариинском, программа призвана «не только разнообразить культурный семейный досуг, но и познакомить юных слушателей со знаковыми образцами классической музыки» в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра. 

Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

«Евгений Онегин»

В 19:00 на новой сцене прозвучит «Евгений Онегин». 7 мая будет представлена режиссерская версия Алексея Степанюка, который, следуя замыслу композитора, представил «лирические сцены» Чайковского как драму взросления. На следующий день, 8 мая, на новой сцене Мариинского театра дважды покажут «Спящую красавицу». В 12:00 главные партии исполнят Мария Хорева, Евгений Коновалов и Анастасия Нуйкина, в 19:00 — Надежда Батоева, Тимур Аскеров и Оксана Скорик.

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