«Иоланту», «Евгения Онегина» и «Спящую красавицу» представят в Мариинском театре в честь дня рождения Петра Чайковского

На сцене Концертного зала в 12:00 прозвучит специальная симфоническая программа «Чайковский — детям». В ее состав вошли избранные фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Как отмечают в Мариинском, программа призвана «не только разнообразить культурный семейный досуг, но и познакомить юных слушателей со знаковыми образцами классической музыки» в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра.