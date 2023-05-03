Танцевальный спектакль-посвящение Курту Вайлю YOUKALI с музыкой Курентзиса и Ретинского представят в Доме Радио

В рамках экспериментального проекта Теодор Курентзис, Вангелино Курентзис, Андреас Мустукис, Алексей Ретинский, Алексей Сюмак и FM Einheit создали свои версии песен Курта Вайля на слова Бертольда Брехта и других авторов. Близкие к оригиналу аранжировки или радикально новые авторские прочтения песен будут исполнены солистами хора и оркестра, а также камерным хором musicAeterna с использованием неакадемического инструментария — от электроники до терменвокса, от препарированного фортепиано до банджо.

Собрание песен-оммажей лежит в основе танцевального перформанса с участием труппы Дома Радио — musicAeterna Dance. Режиссер Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова создали масштабную постановку с участием около 50 артистов — музыкантов, перформеров и статистов — в жанре сюрреалистического кабаре. Как отмечают авторы, в спектакле нет сквозного сюжета, но есть «прочная, связующая все номера-этюды смысловая нить и открытый финал».

Дом Радио О проекте YOUKALI: Название постановки повторяет название песни Курта Вайля, впервые прозвучавшей как инструментальное «Танго-хабанера» в 1934 году и ставшей популярной после того, как в 1935 году Роже Ферне написал к этой музыке мечтательные и меланхоличные стихи: «Юкали — страна моих желаний, / Юкали — лишь счастье и приятные сны, / Но есть мечта, и нет любви, / Как нет на свете Юкали!». Лирические и трагикомические, реалистичные и химерические персонажи спектакля находятся в тревожном ожидании поезда, который увезет их в страну несбыточного счастья. Зал ожидания — лиминальное, переходное пространство — высвечивает не только страхи и тревоги каждого пассажира, но и природу несуществующей страны Юкали: край подлинного счастья находится в каждом из нас здесь и сейчас. Поезд до станции Юкали все-таки придет на вокзал. Но кто дождется его отправления и у кого есть билет?

Премьерные показы танцевального спектакля-посвящения Курту Вайлю YOUKALI пройдут в Доме Радио 26, 27 и 28 мая. Подробности можно найти здесь.

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