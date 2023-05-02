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Композиторские курсы в режиме онлайн и лаборатория импровизации: в Петербурге пройдет Фестиваль новой музыки

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Он охватывает различные направления современной академической музыки: экспериментальная, электроакустическая и электронная, а также созданной в рамках свободной импровизации и вышедшей в рамках мультимедийных проектов. Формат представления музыки не ограничен традиционными академическими концертами — услышать ее можно в рамках перформансов и экспериментальных выступлений.

Изображение предоставлено организаторами

CEAMMC Artists

Художественным руководителем юбилейного, десятого Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки стал композитор Мехди Хоссейни. Как рассказали «Собака.ru» организаторы, в этом году в программе представлены концерты с участием музыкантов и коллективов, специализирующихся на исполнении современной академической музыки — ансамбль Répons, Студия новой музыки, московский Ансамбль современной музыки, CEAMMC Artists, Vacuum Quartet, Санкт-Петербургский оркестр импровизации, Театр голоса «Ла Гол», ансамбль «Галерея актуальной музыки», Михаил Крутик (скрипка), Вячеслав Гайворонский (труба), Георгий Мансуров (кларнет), Владислав Песин (скрипка), Юлия Мигунова (виолончель), Николай Попов (электроника) и другие.

Изображение предоставлено организаторами

Юлия Мигунова

Образовательный блок фестиваля включает в себя лекции, презентации, круглые столы, мастер-классы, ридинг-сессии и творческие встречи. В рамках фестиваля также будет представлен образовательный проект в режиме онлайн — «Композиторские курсы reMusik.org», который пройдет в этом году в пятый раз. В рамках творческой лаборатории молодые авторы со всего мира, отобранные жюри, смогут поработать с приглашенными российскими исполнителями и композиторами.

Также в этом году второй раз будет представлена Лаборатория импровизационной музыки, куратором которой выступит пианист и дирижер Дмитрий Шубин. Работа лаборатории сфокусирована на теме «Пространство» и включает в себя лекции, практические воркшопы и мастер-классы. Результаты будут представлены на итоговом концерте участников лаборатории в Музее-Мастерской Аникушина.

X Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки пройдет с 24 мая по 7 июня. Подробности можно найти здесь.

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