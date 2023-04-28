Джек Харлоу выпустил третий студийный альбом «Jackman.»

Внутри «Jackman.» нет ни одной совместной работы, что отличает релиз от предшественника — записанного при участии Фаррелла Уильямса, Дрейка, Джастина Тимберлейка и Lil Wayne. На 10 треках музыкант комментирует скептицизм по отношению к себе («Ambitious», «It Can’t Be»), рассуждает о сложности межличностных отношений («Blame on Me», «Gang Gang Gang»), реагирует на критику и непримиримо выражает свои намерения в духе Эминема («They Don’t Love It»), а также задает тон будущему («Is That Ight?») — потому что прокладывает путь к суперзвездам с ясным чувством собственного достоинства.

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