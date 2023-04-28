18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Джек Харлоу выпустил третий студийный альбом «Jackman.»

Поделиться:

Он укрепляет статус уверенного в себе артиста, который сорвал куш предыдущей пластинкой «Come Home the Kids Miss You». 

Внутри «Jackman.» нет ни одной совместной работы, что отличает релиз от предшественника — записанного при участии Фаррелла Уильямса, Дрейка, Джастина Тимберлейка и Lil Wayne. На 10 треках музыкант комментирует скептицизм по отношению к себе («Ambitious», «It Can’t Be»), рассуждает о сложности межличностных отношений («Blame on Me», «Gang Gang Gang»), реагирует на критику и непримиримо выражает свои намерения в духе Эминема («They Don’t Love It»), а также задает тон будущему («Is That Ight?») — потому что прокладывает путь к суперзвездам с ясным чувством собственного достоинства.

Внимание! Для корректной работы плеера включите VPN.

«Jackman.» выходит всего за пару недель до того, как 25-летний музыкант дебютирует в полном метре — фильме «Белые люди не умеют прыгать», который станет ремейком одноименной комедии 1992 года. В центре сюжета оригинальной ленты режиссера Рона Шелтона противоборство двух баскетболистов: Билли (Вуди Харрельсон) — шулера, который беззастенчиво пользуется общепринятым мнением, что белый не может играть в баскетбол, и Сиднея (Уэсли Снайпс) — темнокожего мошенника и звезды уличного баскетбола. Между двумя игроками завязывается нешуточная борьба за звание лучшего баскетболиста, ловеласа, самого удачливого кидалы.

Премьеру ожидаем уже 19 мая.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: