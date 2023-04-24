Зендея выступила на Coachella с песням из «Эйфории»

Для Зендеи это первая за почти 10 лет музыкальная работа — в 2013 году актриса выпустила дебютный и пока единственный полноформатный альбом Zendaya. «Я отошла от музыки довольно давно и по ряду причин, но я все еще действительно люблю ее, поэтому доброта и поддержка, которые я получала в последние несколько дней просто за то, что я снова окунулась в музыку, значат для меня абсолютный мир… Спасибо<3», — делилась Зендея в своем Twitter весной 2022 года.