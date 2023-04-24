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Музыка

Зендея выступила на Coachella с песням из «Эйфории»

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Актриса присоединилась к Labrinth, с которым исполнила номинированный на премию «Эмми» трек «I’m Tired», а также песню «All of Us» — композиции, вошедшие в саундтрек к сериалу Сэма Левинсона для HBO.

Photo by Michael Loccisano/Getty Images for Coachella
Photo by Michael Loccisano/Getty Images for Coachella

Песня «All of Us» завершила первый сезон сериала «Эйфория», тогда как «I’m Tired» прозвучала во втором сезоне — в четвертом эпизоде под названием «Ты, кто не может видеть, подумай о тех, кто может». В прошлом году трек получил номинацию на премию «Эмми» в категории «Выдающаяся оригинальная музыка и тексты песен».

Для Зендеи это первая за почти 10 лет музыкальная работа — в 2013 году актриса выпустила дебютный и пока единственный полноформатный альбом Zendaya. «Я отошла от музыки довольно давно и по ряду причин, но я все еще действительно люблю ее, поэтому доброта и поддержка, которые я получала в последние несколько дней просто за то, что я снова окунулась в музыку, значат для меня абсолютный мир… Спасибо<3», — делилась Зендея в своем Twitter весной 2022 года.

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