Музыка дуэта The Carpenters помогла 71-летнему парализованному британцу излечиться от редкого заболевания

У мужчины диагностировали синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин. При этом заболевании у пациентов наблюдается мышечная слабость, а иногда возникает паралич.
71-летний Йен Палмер из британского графства Ланкашир был парализован в июне 2022 года. Он провел в больнице семь месяцев и все это время не мог нормально ходить и говорить. В начале 2023 года мужчину перевели в Центр неврологической помощи Сью Райдер, где предложили пройти программу «Осознанные техники», направленную на преодоление «почти полного паралича своего тела».
В рамках программы можно было пройти «революционную музыкальную терапию»: петь любимые композиции и медитировать под них. Палмер был настроен скептически, ведь в его планах было «войти в свою парадную дверь, а не улучшить свой голос». Тем не менее, мужчина выбрал музыку американского дуэта The Carpenters, популярного в 1970-х.
О музыкальной терапии, выдержка по LancsLive:
Я никогда не был очень музыкальным, поэтому, когда [глава Центра неврологической помощи] Сью Райдер впервые предложила музыкальную терапию, я сказал: «Что хорошего это даст?» Я типичный северный мужчина, и я подумал: «Что девушка с гитарой может для меня сделать? Отведи меня в спортзал». Но Клэр усадила меня и объяснила процесс. Она попросила меня спеть длинную ноту без перерыва. Когда я впервые попробовал, это было очень отрывисто. Клэр сказала мне, что мне нужно обратиться за помощью к диафрагме. Я сказал: «Я даже не знаю, где это находится!» Но она научила меня тому, как правильно дышать.
Постепенно Палмер снова смог ходить и разговаривать. Сейчас он преодолевает по три километра в день и спокойно общается со своей семьей. «Теперь, когда я прихожу домой, я могу взять свой телефон и наушники, пойти прогуляться и сделать свои вокальные упражнения, которые очень помогут. […] Музыкальная терапия очень отличается от других методов лечения, поскольку она открывает сознание и мозг в целом. Терапия оказала положительное влияние: если мои родные не врут, теперь они могут понять, что я говорю», — добавил мужчина.
Американский вокально-инструментальный дуэт The Carpenters, состоявший из сестры Карен и брата Ричарда Карпентеров, был основан в 1969 году. В списке наград дуэта — «Грэмми» лучшему новому исполнителю (1971), а также за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой (1970, 1971). The Carpenters дважды входили в Зал славы американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи, а также получили звезду на голливудской «Аллее славы». В общей сложности было продано более ста миллионов копий альбомов Карпентеров, а в числе наиболее популярных композиций дуэта значатся «(They Long to Be) Close to You» (1970), «Yesterday Once More» (1973) и другие.
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