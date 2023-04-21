Музыка дуэта The Carpenters помогла 71-летнему парализованному британцу излечиться от редкого заболевания

71-летний Йен Палмер из британского графства Ланкашир был парализован в июне 2022 года. Он провел в больнице семь месяцев и все это время не мог нормально ходить и говорить. В начале 2023 года мужчину перевели в Центр неврологической помощи Сью Райдер, где предложили пройти программу «Осознанные техники», направленную на преодоление «почти полного паралича своего тела».

В рамках программы можно было пройти «революционную музыкальную терапию»: петь любимые композиции и медитировать под них. Палмер был настроен скептически, ведь в его планах было «войти в свою парадную дверь, а не улучшить свой голос». Тем не менее, мужчина выбрал музыку американского дуэта The Carpenters, популярного в 1970-х.