Музыка дуэта The Carpenters помогла 71-летнему парализованному британцу излечиться от редкого заболевания

Постепенно Палмер снова смог ходить и разговаривать. Сейчас он преодолевает по три километра в день и спокойно общается со своей семьей. «Теперь, когда я прихожу домой, я могу взять свой телефон и наушники, пойти прогуляться и сделать свои вокальные упражнения, которые очень помогут. […] Музыкальная терапия очень отличается от других методов лечения, поскольку она открывает сознание и мозг в целом. Терапия оказала положительное влияние: если мои родные не врут, теперь они могут понять, что я говорю», — добавил мужчина.

Американский вокально-инструментальный дуэт The Carpenters, состоявший из сестры Карен и брата Ричарда Карпентеров, был основан в 1969 году. В списке наград дуэта — «Грэмми» лучшему новому исполнителю (1971), а также за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой (1970, 1971). The Carpenters дважды входили в Зал славы американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи, а также получили звезду на голливудской «Аллее славы». В общей сложности было продано более ста миллионов копий альбомов Карпентеров, а в числе наиболее популярных композиций дуэта значатся «(They Long to Be) Close to You» (1970), «Yesterday Once More» (1973) и другие.