В Мариинском театре исполнят «Травиату» Верди в честь 170-летия мировой премьеры

История обреченной любви в оперном воплощении увидела свет весной 1853 года — на сцене театра Ла Фениче в Венеции.
Об опере «Травиата» Джузеппе Верди:
Сегодня «Травиата» является одной из самых исполняемых и популярных опер в мировом репертуаре и не сходит с афиш ведущих театров, но венецианская премьера стала полным провалом. Сочувствие к отвергнутой обществом женщине и демонстрация ее превосходства, осуждение буржуазной морали и показ на оперной сцене современной жизни — Верди нарушил традицию жанра, и потому оперу не приняли ни критики, ни публика.
Успех к опере пришел примерно через год после премьеры: с 1855 года «Травиата» начала триумфальное шествие по ведущим европейским сценам, а в 1856 году оперу поставили в Большом (Каменном) театре Петербурга, с которого ведет свою историю Мариинский театр. На исторической сцене «Травиата» была представлена 155 лет назад в переводной версии Петра Калашникова на русском языке.
Сегодня в Мариинском опера идет на языке оригинала в метафорической постановке Клаудии Шолти с костюмами и декорациями Изабеллы Байвотер. «Они уподобили мир огромной карусели со стремительным движением и разделили сценическое пространство на реальность, салон середины XIX века, и мир воплощенных переживаний главных героев», — отмечают в Мариинском.
Показ оперы «Травиата» Джузеппе Верди в честь 170-летия мировой премьеры пройдет дважды: в 14:00 22 апреля на новой сцене Мариинского театра главные партии исполнят Юлия Сулейманова (Виолетта Валери), Владислав Сулимский (Жорж Жермон) и Евгений Ахмедов (Альфред Жермон), в 20:00 — Ольга Пудова (Виолетта Валери), Алексей Марков (Жорж Жермон) и Гамид Абдулов (Альфред Жермон).
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