В Мариинском театре исполнят «Травиату» Верди в честь 170-летия мировой премьеры

Сегодня в Мариинском опера идет на языке оригинала в метафорической постановке Клаудии Шолти с костюмами и декорациями Изабеллы Байвотер. «Они уподобили мир огромной карусели со стремительным движением и разделили сценическое пространство на реальность, салон середины XIX века, и мир воплощенных переживаний главных героев», — отмечают в Мариинском.

Показ оперы «Травиата» Джузеппе Верди в честь 170-летия мировой премьеры пройдет дважды: в 14:00 22 апреля на новой сцене Мариинского театра главные партии исполнят Юлия Сулейманова (Виолетта Валери), Владислав Сулимский (Жорж Жермон) и Евгений Ахмедов (Альфред Жермон), в 20:00 — Ольга Пудова (Виолетта Валери), Алексей Марков (Жорж Жермон) и Гамид Абдулов (Альфред Жермон).

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