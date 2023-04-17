В Петербургской филармонии выступит пианистка Елизавета Леонская. Ей посвящал стихи Иосиф Бродский

«Елизавета Леонская — "гранд-дама русской фортепианной школы", входящая в число выдающихся современных исполнителей. Последние 40 лет она живет в Вене и концертирует на лучших мировых сценах. Долгие годы Елизавета Леонская дружила со Святославом Рихтером и Иосифом Бродским, который посвятил ей несколько стихотворений», — говорят о пианистке в Петербургской филармонии.

«В январе 1996 года я была одной из последних, кто виделся с ним [Бродским]. Я играла тогда с Нью-Йоркским филармоническим оркестром очередной концерт Чайковского, а в шесть часов вечера мы были приглашены на ужин к Иосифу. В тот вечер он мне надписал книжку, грызя карандаш: "Стихи дарю Елизавете./ Прошу простить меня за эти/ Стихи, как я, в душе рыча,/ Петра простил ей Ильича"», — вспоминала Леонская. Смысл надписи объясняется тем, что поэт, по словам пианистки, не любил романтическую музыку.

На сцене Большого зала Леонская выступит 20 апреля в качестве солистки Первого симфонического оркестра России — Императорского Придворного оркестра, основанного по указу Александра III и в этом году отмечающего свое 140-летие. Программа полностью составлена из музыки Моцарта: Концерта №9 для фортепиано с оркестром, Увертюры к опере «Похищение из сераля» и последней из написанных композитором Симфонии №41.

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