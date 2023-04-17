18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

В Петербургской филармонии выступит пианистка Елизавета Леонская. Ей посвящал стихи Иосиф Бродский

Поделиться:

Программа концерта полностью составлена из музыки Моцарта.

Изображение предоставлено пресс-службой Петербургской филармонии. Фото: Стас Левшин

Елизавета Леонская в Большом зале Петербургской филармонии, сентябрь 2022

«Елизавета Леонская — "гранд-дама русской фортепианной школы", входящая в число выдающихся современных исполнителей. Последние 40 лет она живет в Вене и концертирует на лучших мировых сценах. Долгие годы Елизавета Леонская дружила со Святославом Рихтером и Иосифом Бродским, который посвятил ей несколько стихотворений», — говорят о пианистке в Петербургской филармонии.

«В январе 1996 года я была одной из последних, кто виделся с ним [Бродским]. Я играла тогда с Нью-Йоркским филармоническим оркестром очередной концерт Чайковского, а в шесть часов вечера мы были приглашены на ужин к Иосифу. В тот вечер он мне надписал книжку, грызя карандаш: "Стихи дарю Елизавете./ Прошу простить меня за эти/ Стихи, как я, в душе рыча,/ Петра простил ей Ильича"», — вспоминала Леонская. Смысл надписи объясняется тем, что поэт, по словам пианистки, не любил романтическую музыку.

На сцене Большого зала Леонская выступит 20 апреля в качестве солистки Первого симфонического оркестра России — Императорского Придворного оркестра, основанного по указу Александра III и в этом году отмечающего свое 140-летие. Программа полностью составлена из музыки Моцарта: Концерта №9 для фортепиано с оркестром, Увертюры к опере «Похищение из сераля» и последней из написанных композитором Симфонии №41. 

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: