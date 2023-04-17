Камерные произведения шести современных петербургских композиторов исполнят в Доме Радио

Как рассказали «Собака.ru» в Доме Радио, программа пятого концерта цикла «Петербургский Союз композиторов в Доме Радио» составлена так, чтобы «максимально эффектно представить разностилевую палитру петербургской музыкально-академической жизни». Композиторы сами отбирают произведения для исполнения в Доме Радио, участвуют в репетиционном процессе и присутствуют в зале во время концертов. «Возможность лично познакомиться с авторами только что услышанной музыки после концерта — особая преференция таких вечеров», — отмечают в Доме Радио.

Владимир Сапожников — один из самых первых учеников Сергея Слонимского — будет представлен «Прикосновением» для духового квинтета, написанным в русле традиционной петербургской школы XX века. Сам автор описывает сочинение так: «Хочешь дотянуться до того, к чему еще не притрагивался человек? Прикоснись к Земле».

Ольга Петрова — мастер крупных форм и юмористических сочинений для детской аудитории, много работающая для театра и кино, — предложила к исполнению в Доме Радио вокально-инструментальное сочинение «Гонио». Пьеса для меццо-сопрано, четырех флейт и четырех контрабасов написана на стихотворение «Сумерки на Мтацминде» Николоза Бараташвили — «грузинского Байрона», пишущего любовную и философскую лирику.

Композитор и певица Елена Иготти, известная особым вниманием к современным вокальным и инструментальным техникам звукоизвлечения, предоставила для исполнения в Доме Радио инструментальную композицию «Весы».

Двухчастный Квинтет для кларнета и струнных Екатерины Ивановой-Блиновой по модернистскому драйву и захватывающей динамике напоминает работы композиторов французской «Шестерки» со «струящимися партиями кларнета, колкими штрихами скрипок и юркими пиццикато».

Камерный концерт Евгения Петрова «Премьера», написанный для квинтета духовых, построен на почти безграничных возможностях, которые открываются в варьировании и развитии нарочито простых тем.

Впервые в рамках цикла в концерте выступит камерный состав хора musicAeterna, который исполнит a capella сочинение, созданное Софьей Микаелян на текст главной христианской молитвы «Отче наш».

Пятый концерт цикла «Петербургский Союз композиторов в Доме Радио» пройдет 23 апреля. Подробности можно найти здесь.

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