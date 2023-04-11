На Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль саунд-арта и экспериментальной музыки Sound Around

Фестиваль Sound Around родом из Калининграда. Он проводится ежегодно с 2012 года Балтийским филиалом ГЦСИ. В Петербурге за два дня проведут кураторскую презентацию фестиваля, артист-ток, звуковые перформансы, концерты академической и экспериментальной музыки, мультимедийные и сайт-специфик инсталляции, лекции, мастер-классы, встречи с художниками, вечеринки и звуковые прогулки.

«Кураторы фестиваля активно работают с художниками, которые продолжают традиции авангардного искусства первой трети ХХ века, связанные с научно-техническим прогрессом и достижениями во всех сферах научного знания. А также регулярно приглашают к сотрудничеству авторов, работающих на пересечении разных видов искусств: звука и изображения, звука и перформанса, звука и литературы», — рассказали организаторы фестиваля.