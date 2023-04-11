На Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль саунд-арта и экспериментальной музыки Sound Around

С 22 по 23 апреля художники и музыканты из Калининграда и Петербурга выступят в коллаборации и со специально подготовленными программами. Среди участников шоукейса мистификаторы калининградской инди-сцены «Темноямск», музыкант, звукорежиссер Kratong (Сергей Иванов), видеохудожник и VJ Юрий Элик, композитор и импровизатор-мультиинструменталист Олег Гудачев и видеохудожник Майк IV (Михаил Иванов).
Фестиваль Sound Around родом из Калининграда. Он проводится ежегодно с 2012 года Балтийским филиалом ГЦСИ. В Петербурге за два дня проведут кураторскую презентацию фестиваля, артист-ток, звуковые перформансы, концерты академической и экспериментальной музыки, мультимедийные и сайт-специфик инсталляции, лекции, мастер-классы, встречи с художниками, вечеринки и звуковые прогулки.
«Кураторы фестиваля активно работают с художниками, которые продолжают традиции авангардного искусства первой трети ХХ века, связанные с научно-техническим прогрессом и достижениями во всех сферах научного знания. А также регулярно приглашают к сотрудничеству авторов, работающих на пересечении разных видов искусств: звука и изображения, звука и перформанса, звука и литературы», — рассказали организаторы фестиваля.
22 апреля, 17:00, в Медиацентре пройдет кураторская презентация фестиваля и артист-ток с участниками. Вход свободный, но нужна регистрация.
23 апреля, 19:00, на Новой сцене покажут аудиовизуальный концерт электронной экспериментальной музыки. В нем примут участие Kratong, Юрий Элик, Олег Гудачев, Майк IV, Темноямск, Архип Поищи, Topag. Концертный вечер шоукейса откроют два произведения Олега Гудачева.
Вторая работа — «Архипелаг», покажут в Петербурге впервые. На Новой сцене исполнение «Архипелага» будет дополнено видеосопровождением, специально подготовленным Михаилом Ивановым/Mike IV.
«Олег Гудачев собрал свой «Архипелаг» из звуковых ландшафтов, записанных в разных концах земного шара. Два главных «острова» — восьмиканальная аудиозапись работы крупнейшей в мире гидроэлектростанции «Три ущелья» в Китае и шестиканальный городской ландшафт Нью-Йорка с многократно замедленным соло полицейской сирены. «Архипелаг» был создан по заказу фонда V-A-C в 2022 году, инсталляция полгода звучала в рамках проекта «Настройки» и «Настройки-2» в Доме культуры «ГЭС-2»», — отметили организаторы.
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