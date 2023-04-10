Николай Яковлев

Лидер группы «ГАФТ» — о записи и съемке акустической версии песни «Холодно», специально для «Собака.ru»:

Лет 10 мне казалось что музыка и делать съемки — это про мучения и страдания. Что вот, ты переживаешь, устаешь, сходишь с ума, у тебя в итоге получается — и ты получаешь, видимо, свою дозу эндорфинов. А здесь было без мучений. Идея родилась из квартирных посиделок. Нас как-то собрала зимой Маша Хима: Денис DenDerty, Антоша «Молодость Внутри», Эмелевская, Гребенщик, я был с Ванечкой из ГАФТ — и мы просто пели песни друг друга. На разные голоса, несколько гитар, пиццу привезли, пошутили, поорали. Это было так легко и счастливо — вот она, настоящая музыка, настоящая игра, мы же играем музыку. Так что хотелось просто зафиксировать это.

Я посматривал на «Черную речку» «Серебряной Свадьбы», гениальное видео одним кадром, Денис предложил использовать «незатертый лоу-фай» — мыльницы из начала нулевых. Оккупировали мою хрущевку, чего только здесь не снималось: и клип «Разбей мое сердце», и фрагменты «Гиены» в 2015-м, атмосферный кавер Co-Company «Ласточка моя». Команда собралась, с которой мы ого-го клипы снимали: «В пухе тополином» например...

Но главное не это, а главное то, что я видел. Денис ходил и шутил дурацкие шутки уже после съемок, как ребенок просто, и я поймал эту его радость, и каждый участник радовался. Это был неостановимый процесс создания какой-то: аранжировку выдумали в тот же день, на месте, ее же зафиксировали и записали. Я офигеваю с Маши Химы и Ани Багинской: мы-то сидели на стульях, а они всю дорогу стояли, долго стоять — это довольно тяжело! Вообще радость, что мы сейчас вместе гуляем, дружим, разговариваем — это очень поддерживает. Такие тусы, мне кажется, формируют музыкальную среду города (раз!) и помогают не сойти с ума (два!).